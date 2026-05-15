Οι διεθνείς αγορές βρέθηκαν υπό ισχυρές πιέσεις την Παρασκευή, καθώς οι αυξανόμενοι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι ανησυχίες γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν προκάλεσαν μαζικές ρευστοποιήσεις σε ομόλογα, μετοχές και πολύτιμα μέταλλα.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου ενισχύθηκε κατά περίπου 9 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,54%, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν ενός έτους, καθώς οι επενδυτές επαναξιολογούν τις προσδοκίες τους για τη νομισματική πολιτική της Federal Reserve.

Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων σημείωσαν άνοδο 15 μονάδων βάσης, εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας που επιβαρύνει ήδη το επενδυτικό κλίμα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στην Ιαπωνία, όπου η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις.

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν και τα πολύτιμα μέταλλα. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 2%, ενώ το ασήμι κατέγραψε βουτιά άνω του 6,5%, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να χάνουν ακόμη περισσότερο έδαφος. Παράλληλα, ισχυρές απώλειες σημείωσαν οι μετοχές εξορυκτικών εταιρειών και ETFs που συνδέονται με τον κλάδο των μετάλλων.

Η ενίσχυση του δολαρίου και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επιβάρυναν περαιτέρω το κλίμα. Ο δείκτης δολαρίου κινήθηκε υψηλότερα μετά την αναζωπύρωση των φόβων για πληθωρισμό, ενώ οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα συμφώνησε να αυξήσει τις αγορές αμερικανικού πετρελαίου.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές έρχονται πλέον αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο διατήρησης υψηλών επιτοκίων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Την ίδια ώρα, η αβεβαιότητα γύρω από τη σύνοδο Τραμπ – Σι στην Κίνα, από την οποία δεν προέκυψαν ουσιαστικές συμφωνίες, ενίσχυσε τη νευρικότητα των επενδυτών. Παράλληλα, η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία και οι ανησυχίες για πιθανή χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής επιδείνωσαν το sell-off στα κρατικά ομόλογα.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, ένας ακόμη παράγοντας που αρχίζει να απασχολεί σοβαρά τους επενδυτές είναι ο βραχυπρόθεσμος πληθωριστικός αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεράστια ζήτηση για data centers, η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και οι ελλείψεις σε ημιαγωγούς και εξοπλισμό ψύξης αυξάνουν το κόστος σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός για περισσότερο διάστημα.