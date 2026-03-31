Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου όλα τα σχολεία στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Ειδικότερα με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου γνωστοποιείται η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, σε όλη την επικράτεια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων κατά την Τετάρτη 1η Απριλίου, για την προληπτική προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η αναστολή αφορά και στις μονάδες Προσχολικής Αγωγής και όλα τα Ειδικά Σχολεία. Η απόφαση λήφθηκε στο πλαίσιο της επικείμενης κακοκαιρίας Erminio που αναμένεται να πλήξει έντονα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Όπως τονίζεται εκ μέρους της Περιφέρειας «η απόφαση για κλειστά σχολεία βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας και ελήφθη σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την αποφυγή κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν από τις μετακινήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.»

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού αναμένονται ιδιαίτερης έντασης φαινόμενα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Όπως ανακοινώθηκε το, καιρικό σύστημα στην κεντρική Μεσόγειο, με την ονομασία ERMINIO, προβλέπεται να επηρεάσει την Τετάρτη 01-04-26 και την Πέμπτη 02-04-26 τις περισσότερες περιοχές της χώρας με μεγάλης διάρκειας και έντασης βροχές και καταιγίδες και πιθανώς με τοπικές χαλαζοπτώσεις. Την Τετάρτη στην ανατολική χώρα θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 7 με 9 μποφόρ και τοπικά στην περιοχή των Δωδεκανήσων 10 μποφόρ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται στις βόρειες Κυκλάδες από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση), στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από αργά το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Υποχρεωτικά τηλεκπαίδευση στα κλειστά σχολεία

Πηγές του Υπουργείου Παιδείας τόνισαν στο Dnews ότι μπορεί το κύμα κακοκαιρίας και οι άσχημες καιρικές συνθήκες που αναμένονται να οδήγησαν σε αποφάσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας για την Τρίτη όμως η οδηγία είναι αύριο τα μαθήματα να διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης Webex σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.