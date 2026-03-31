Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» για έντονα φαινόμενα λόγω της κακοκαιρίας Erminio, η πρόγνωση του Νίκου Καντερέ.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την έλευση της κακοκαιρίας Erminio που όπως όλα δείχνουν έρχεται στη χώρα με δυνατής έντασης και έκτασης βροχές και καταιγίδες δημιουργώντας ένα δύσκολο καιρικό σκηνικό το διήμερο των πρώτων ημερών του Απριλίου. Η σημερινή μέρα αποτελεί το κρίσιμο σημείο για την πορεία των φαινομένων καθώς από το βράδυ ο καιρός θα μπει για τα καλά σε τροχιά κακοκαιρίας με τις πρώτες βροχές και αυξημένης έντασης ανέμους να προιωνίζουν την έλευση της κακοκαιρίας.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Νίκος Καντερές εξηγεί το πλαίσιο και την πορεία των φαινομένων που θα συνοδεύσουν την κακοκαιρία εξηγώντας ποιες περιοχές θα βρουν στο «στόχαστρό» της αλλά και ποια δυναμική θα έχουν οι καταιγίδες και οι άνεμοι. Σύμφωνα με τον μετεωρόλογο το βαρομετρικό χαμηλό, που σχηματίστηκε σήμερα Τρίτη στη Σικελία και στο Λιβυκό Πέλαγος, είναι βαθύ, με κέντρο 995 hPa, και συνοδεύεται από ψυχρές και θερμές μετωπικές επιφάνειες που συγκλίνουν στην κίνησή τους προς ανατολικά, ενισχύοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία προέρχεται από την ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία την ονόμασε Erminio, ενώ η ΕΜΥ εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Ελλάδα, προειδοποιώντας για μεγάλης διάρκειας και έντασης φαινόμενα. Πρόκειται για ένα σοβαρό βαρομετρικό χαμηλό, αποτέλεσμα της σύγκλισης ψυχρών αέριων μαζών από τη Βόρεια Ευρώπη με τις θερμές και υγρές θάλασσες της Μεσογείου, που αναμένεται να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές.

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τις εξής περιοχές:

Νησιά του Ιονίου

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

Θεσσαλία

Σποράδες

Κεντρική Μακεδονία

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο

Δωδεκάνησα

Αττική

Νότια Εύβοια

Κρήτη (με μικρότερη ένταση)

Στις περιοχές αυτές αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι, με τοπικό κίνδυνο πλημμυρών, ιδιαίτερα σε παράκτιες και χαμηλού υψομέτρου περιοχές.

Η πρόγνωση για την Αττική

Ειδικά για τα φαινόμενα που θα πλήξουν την Αττική ο κ. Καντερές σημειώνει ότι «το πιο δύσκολο 24ωρο θα είναι η Τετάρτη. Την Πέμπτη αναμένεται μερική υποχώρηση των φαινομένων.»

Η ανάρτηση του Νίκου Καντερέ

Κακοκαιρία ERMINIO και εξηγήσεις

Πολύς λόγος γίνεται για την κακοκαιρία που έρχεται από αύριο Τετάρτη.Αρχικά πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τους προγνωστικούς χάρτες, τι μας έρχεται για να διατυπώσουμε την εξέλιξη του καιρού. ΔΕΝ πρόκειται για <μετεωρολογική βόμβα>,αλλά για ένα αρκετά βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που σήμερα Τρίτη θα δημιουργηθεί στη κεντρική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Σικελίας και μέρους του Λιβυκού Πελάγους .Η τιμή του κέντρου του βαρομετρικού χαμητού θα πέσει στα 995hPa και θα συνοδεύται με μετωπικές επιφάνειες ,ψυχρό και θερμό που ,στη συνέχεια στη κίνησή τους ανατολικά θα συγκλίνουν για να γίνουν σύσφιξη. Το εκτεταμένο και βαθύ βαρομετρικό χαμηλό οφειλέται στο γεγονός ότι πολύ ψυχρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Ευρώπη με τον ΒΔ αεροχείμαρρο κατέβηκαν στη θερμή και υγρή θάλασσα της Μεσογείου. Η κακοκαιρία που ήρθε αρχικά στην Ιταλία ονομάστηκε ERMINIO από την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία και ορθώς η ΕΜΥ εξέδωσε δελτίο επικινδύνων καιρικών φαινομένων όπως αναμενόταν.,αφού θα ερχόταν στην Ελλάδα.

Η κακοκαιρία από το απόγευμα θα αρχίσει τη δυτική Ελλάδα και Πρωοταπριλιά θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα με βροχές,καταιγίδες που τοπικά θα είναι ισχυρές,πιθανόν προξενώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε συνάρτηση και με άλλους μη μετεωρολογικούς παράγοντες.Εκτιμάται ότι τα ισχυρότερα φαινόμενα θα επηρεάσουν τα νησιά του Ιονίου.τη Παλοπόννησο,τε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια,τη Θεσσαλία και Σποράδες,τη κεντρική Μακεδονία το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο,τα Δωδεκάνησσα και λιγότερο τη Κρήτη.Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί τη Πέμπτη στα περισσότερα τμήματα της χώρας με μικρότερη έντασηκαι διάρκεια΄

Στην Αττική το δύσκολο 24άωρο θα της Τετάρτης ,ενώ την Πέμπτη προβλέπεται σχετική Υποχώρηση' Σε ότι αφορά τους ανέμους τα 8 και 9 μποφόρ στο Αιγαίο θα είναι τη Τετάρτη ,για να αρχίσουν να εξασθενούν από Πέμπτη, Τη Παρασκευή ,δεδομένου ότι στην ανώτερη ατμόσφαιρα.αποκόπηκε βαρομετρικό χαμηλό,κάποιες διαταραχές θα ποκαλούν τοπικά και παροδικά φαινόμενα στα κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα. Το Σάββατο του Λαζάρου θα υπάρχει εμφανής βελτίωση,χωρίς να λείπουν τιπικά παροδικά φαινόμενα ,ενώ τη Κυριακή των Βαίων θα απαλαγούμε οριστικά από την ERMINIO.

Οι πρωτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας μας περιμένουν με πολύ καλό καιρό και ίδωμεν πως θα εξιλιχθεί. Υ.Γ.Δεν χρειάζονται πομπώδεις και ατεκμείρωτες εκφράσεις που προκαλούν πανικό και όχι μετεωρολογική ενημέρωση.

