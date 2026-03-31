Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία Erminio - Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά για την ασφάλεια των μαθητών - Σενάρια για «λουκέτο» και στην Αττική, πότε οι επίσημες αποφάσεις.

Οι πρώτες ανακοινώσεις για κλειστά σχολεία και αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων ενόψει της κακοκαιρίας Erminio είναι γεγονός. Η απόφαση πάρθηκε από τον Δήμο Μεγίστης και αφορά την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την προσεχή Πέμπτη 2 Απριλίου για προληπτικούς λόγους με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η 48ωρη κακοκαιρία που αναμένεται να «σφυροκοπήσει» την χώρα από το βράδυ της Τρίτης θα κορυφωθεί ανήμερα Πρωταπριλιάς και μέχρι την Πέμπτη 2 Απριλίου θα πλήξει σχεδόν όλη την επικράτεια με ισχυρές καταιγίδες, συνεχείς βροχές συνδυαστικά με θυελλώδεις ανέμους έως και 10 Μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που θα επικρατήσουν καθώς δύο βαρομετρικά χαμηλά θα κυκλώσουν την χώρα συνοδευόμενα από ιδιαίτερης δυναμικής και έντασης φαινόμενα με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους.

Η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Τετάρτη (1/4), με εκτεταμένες βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας και με νοτιοανατολικούς ανέμους που θα φτάσουν ακόμα και τα 10 και 11 μποφόρ. Παράλληλα, στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας αναμένονται κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις. Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας, από το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη, η κακοκαιρία θα επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα, με τις βροχές να φτάνουν και στην Αττική μετά το μεσημέρι. Σε ορισμένες περιοχές, δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Την Πέμπτη θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός.

Εκτακτο Δελτίο ΕΜΥ για την κακοκαιρία Erminio – Kόκκινη προειδοποίηση για την Αττική

Ενόψει της επέλασης της κακοκαιρίας Erminio η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο. Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Τετάρτη 1 Απριλίου και την Πέμπτη 2 Απριλίου με ισχυρές βροχές, καταιγίδες μεγάλης διάρκειας, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ανήμερα Πρωταπριλιάς προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Στα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες πρωινές ώρες ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση. Στην ανατολική Πελοπόννησο, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία και Σποράδες, από το πρωί έως αργά τη νύχτα, ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Στην Αττική, από τις προμεσημβρινές ώρες έως το βράδυ, ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Στις Κυκλάδες (κυρίως βόρεια) και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Χίο και νοτιότερα), από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα, ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ στα Δωδεκάνησα, από το απόγευμα, ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Αντίστοιχα την Πέμπτη αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση), την ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες) από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση) και τις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής και Σερρών από το πρωί έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση). Στην Κρήτη (κυρίως δυτικά και νότια), από τις μεσημβρινές ώρες έως αργά τη νύχτα, ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, από αργά το απόγευμα, ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ στα Δωδεκάνησα προβλέπεται κόκκινη προειδοποίηση τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου πορτοκαλί προειδοποίηση από αργά το απόγευμα.

Στους Δήμους η απόφαση για αναστολή μαθημάτων λόγω κακοκαιρίας - Σενάριο για κλειστά σχολεία στην Αττική;

Δεδομένης της αυξημένης έντασης και δυναμικής των φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν το νομό Αττικής, κυρίως από το μεσημέρι έως το βράδυ της Τετάρτης 1η Απριλίου με έμφαση τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις προειδοποιήσεις για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, δεν αποκλείεται να συζητηθεί εντός της ημέρας από πλευράς Περιφέρειας Αττικής η πρόταση να αποφασιστεί αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών βαθμίδων στο Λεκανοπέδιο. Το εν λόγω σενάριο ακόμη είναι στον «αέρα» και θα τεθεί υπό συζήτηση από τον περιφερειάρχη αυστηρά κατόπιν εισηγήσεων από τις συναρμόδιες Αρχές.

Σε κάθε περίπτωση δεδομένης της σφοδρότητας των φαινομένων που θα συνοδεύσουν την κακοκαιρία Erminio αρκετοί Δήμοι της χώρας εξετάζουν την έκδοση απόφασης για αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Η απόφαση αυτή όπως συμβαίνει σε τέτοιες καταστάσεις λαμβάνεται προληπτικά, με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολικού προσωπικού, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να καταστήσουν επικίνδυνες τις μετακινήσεις και τη παραμονή εντός των σχολικών κτιρίων. Οι εν λόγω αποφάσεις αναμένονται να οριστικοποιηθούν καθόλη τη διάρκεια της μέρας με βάση την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και τις οδηγίες της ΕΜΥ. Η τελική απόφαση για το αν τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σε κάθε περιοχή εξαρτάται από την επίσημη ανακοίνωση του οικείου Δήμου ή περιφέρειας, η οποία θα ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα καιρικά δεδομένα και την ασφάλεια των μαθητών.

Κλειστά τα σχολεία στο Δήμο Μεγίστης στις 2/4 λόγω της κακοκαιρίας Erminio

Με απόφαση του Δήμου Μεγίστης κλειστά θα μείνουν τα σχολεία την Πέμπτη 2 Απριλίου. Όπως τονίζεται στην σχετική ενημέρωση «Ο Δήμος Μεγίστης ενημερώνει τους δημότες ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αρμόδιων υπηρεσιών, αναμένονται ακραία καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη και την Πέμπτη στην περιοχή μας. Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Ιδιαίτερα καλούνται οι ιδιοκτήτες σκαφών, επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να μεριμνήσουν άμεσα για: την ασφαλή πρόσδεση των σκαφών τους, τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας, τον έλεγχο του εξοπλισμού τους, ώστε να αποφευχθούν ζημιές ή επικίνδυνες καταστάσεις. Επιπλέον, την Πέμπτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, για προληπτικούς λόγους προστασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Ο Δήμος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και καλεί όλους τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την ασφάλεια όλων. Με υπευθυνότητα και συνεργασία, προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή και την περιουσία μας.»

