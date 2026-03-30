«Erminio»: Προειδοποίηση Καλλιάνου για έντονες καταιγίδες και απρόβλεπτη εξέλιξη των φαινομένων λόγω σύγκρουσης δύο βαρομετρικών χαμηλών

Η κακοκαιρία Erminio είναι προ των πυλών με το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης να εξελίσσεται δύσκολα καιρικά λόγω των φαινομένων που αναμένονται από την σύγκρουση δύο βαρομετρικών χαμηλών. Ο Απρίλης θα κάνει «ποδαρικό» με καιρό χειμωνιάτικο βάζοντας σε παύση την άνοιξη μέχρι νεωτέρας και τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για αυξημένης έντασης φαινόμενα ενώ ο Γιάννης Καλλιάνος σε νέα του ανάρτηση για την έλευση της νέας κακοκαιρίας κάνει λόγο για έντονη και δυνητικά απρόβλεπτη εξέλιξη των καταιγίδων.

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του MEGA πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για έντονη και δυνητικά απρόβλεπτη εξέλιξη της κακοκαιρίας «Erminio», η οποία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Πρωταπριλιά και την Πέμπτη 2 Απριλίου. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης διαταραχής είναι η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία δύο οργανωμένων βαρομετρικών χαμηλών στην περιοχή της Κεντρικής Μεσογείου, μεταξύ Νότιας Ιταλίας, Βόρειας Λιβύης και Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν με διαφορετικές τροχιές, το ένα προς το Ιόνιο και το άλλο προς το Αιγαίο. Η συνύπαρξη αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης αλληλεπίδρασης, που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την ακριβή πρόγνωση σε τοπικό επίπεδο. Όπως επισημαίνει, όταν δύο βαρομετρικά συστήματα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, επηρεάζουν το ένα το άλλο δυναμικά, μεταβάλλοντας συνεχώς την ένταση και την κατανομή των φαινομένων. Έτσι, αναμένεται να δημιουργηθούν ζώνες σύγκλισης όπου τα φαινόμενα θα ενισχύονται σημαντικά, με αποτέλεσμα τοπικά ισχυρές έως πολύ ισχυρές καταιγίδες.

Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι σε ορισμένες περιοχές τα ύψη βροχής μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυξημένα, ξεπερνώντας ακόμη και τα 50 έως 70 χιλιοστά μέσα σε 24 ώρες, ενώ δεν αποκλείεται τοπικά να προσεγγίσουν ή και να υπερβούν τα 100 χιλιοστά. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων με ισχυρές ριπές, καθώς και έντονες διαφοροποιήσεις των φαινομένων σε μικρές αποστάσεις, με περιοχές που θα πλήττονται έντονα να βρίσκονται δίπλα σε άλλες με ηπιότερες συνθήκες. Παρότι η γενική εικόνα της κακοκαιρίας μπορεί να αποτυπωθεί με σχετική ασφάλεια, η ακριβής εκδήλωση των φαινομένων σε τοπικό επίπεδο παραμένει περιορισμένα προβλέψιμη.

Παράλληλα τονίζει ότι «έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν την χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολυ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί.». Σύμφωνα με αυτή την επισήμανση οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Η πιθανή αλληλεπίδραση δυο βαρομετρικών χαμηλών καθιστά την κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς πιο απρόβλεπτη. Την Τετάρτη 1/4 και την Πέμπτη 2/4, η πιθανή ταυτόχρονη παρουσία και εξέλιξη δύο βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή γεωγραφική απόσταση θα αποτελέσει μία ιδιαίτερα σύνθετη δυναμική κατάσταση. Στην συγκεκριμένη κακοκαιρία της Πρωταπριλιάς και της επομένης ημέρας, θα παρατηρηθεί πιθανότατα η ανάπτυξη δύο οργανωμένων χαμηλών στον χώρο της Κεντρικής Μεσογείου, συγκεκριμένα μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, της Βόρειας Λιβύης και της Ελλάδας, τα οποία θα κινηθούν, αυτό της Νότιας Ιταλίας ανατολικά πρός τι Ιόνιο, ενώ, αυτό της Βόρειας Λιβύης Βόρεια - Βορειοανατολικά πρός το Αιγαίο, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται στους προγνωστικούς χάρτες. Η διάταξη αυτή θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον αμοιβαίας δυναμικής αλληλεπίδρασης, το οποίο θα επηρεάσει τόσο την εξέλιξη των συστημάτων όσο και τη χωρική και χρονική κατανομή των φαινομένων.

Όταν δύο τέτοια συστήματα συνυπάρχουν σε κοντινή απόσταση, τότε δύναται να συμβούν τα ακόλουθα :

▪️ Οι τροχιές των χαμηλών καθίστανται πιο δύσκολα προβλέψιμες.

▪️ Δημιουργούνται περιοχές ενισχυμένης σύγκλισης.

▪️ Η αλληλεπίδραση αυτή δεν είναι στατική, αλλά εξελίσσεται χρονικά, με τα δύο συστήματα να επηρεάζουν συνεχώς το ένα το άλλο.

Άρα αυτή η συνύπαρξη και η αλληλεπίδραση των δύο βαρομετρικών χαμηλών μπορεί να προκαλέσει :

▪️ Τοπικά μεγάλη ενίσχυση φαινομένων.

▪️ Εντονότερες βροχοπτώσεις σε ζώνες σύγκλισης.

▪️ Αυξημένη πιθανότητα ακόμη πιο ισχυρών καταιγίδων, ιδιαίτερα όπου υπάρχει υποστήριξη και στα ανώτερα στρώματα.

▪️ Περαιτέρω ενίσχυση των ανέμων και πιθανές ριπές μεγάλης έντασης.

▪️ Σημαντικές διαφορές φαινομένων σε μικρές αποστάσεις.

▪️ Περιοχές με έντονα φαινόμενα δίπλα σε περιοχές με ασθενή δραστηριότητα.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω :

❗ Η πρόγνωση μεγάλης κλίμακας είναι εφικτή (γενική εικόνα κακοκαιρίας) η οποία και σας δίνεται τις τελευταίες ημέρες και γίνεται ασφαλώς και προσπάθεια να σας δοθούν ακόμα και οι πιθανές περιοχές των πιο έντονων φαινομένων.

❗ Η ακριβής όμως πρόγνωση τοπικών φαινομένων είναι αυτή τη στιγμή αρκετά περιορισμένη.

Στους χάρτες που ακολουθούν, φαίνονται οι χάρτες :

▪️ Των περιοχών που πιθανότατα θα σημειωθούν τα πιο ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη (εσωτερικό κόκκινο καμπυλών), χωρίς να σημαίνει ότι στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ήπιες οι βροχές. Αντιθέτως, και οι μπλέ χρωματισμοί υποδηλώνουν ισχυρές κατά διαστήματα και κατά τόπους βροχοπτώσεις. Ο χάρτης αυτός (meteoam.it) υποδηλώνει και τον 24ωρο υετό της Τετάρτης, όπου οι κόκκινοι χρωματισμοί δίνουν τις περιοχές όπου αναμένονται πάνω από 50mm νερού, ενώ στις ακόμα πιο σκούρες κόκκινες περιοχές βρίσκονται τα τμήματα που θα δεχθούν (με βάση την πρόγνωση) πάνω από 70mm νερού, φτάνοντας ή και ξεπερνώντας τα 100mm νερού αντίστοιχα.

▪️ Της κατανομής του 24ωρου υετού από το ECMWF που φαίνονται πάλι οι ίδιες περιοχές που θα δεχθούν πιθανότατα τον μεγαλύτερο όγκο νερού.

▪️ Το πεδίο των πιέσεων στην επιφάνεια όπου πιθανότα θα λάβει χώρα η αλληλεπίδραση 2 βασικών βαρομετρικών χαμηλών σε σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους.

ΥΓ : Έχουν ξαναυπάρξει πολλές φορές παρόμοιες κακοκαιρίες που επηρέασαν την χώρα μας, ασφαλώς και δεν θα είναι πρωτοφανής. Απλώς, αν στην περιοχή μας τύχει και είναι πολυ ισχυρά τα φαινόμενα για κάποιο χρονικό διάστημα, καλό θα ήταν να προσέξουμε λίγο και να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας. Μέχρι εκεί.

