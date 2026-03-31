Νέα κακοκαιρία, και αυτή τη φορά πολύ πιο ισχυρή από τις προηγούμενες με έντονες βροχοπτώσεις, πολύωρες, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αλλά και ανέμους που θα πνέουν μέχρι και 10 μποφόρ στο Αιγαίο.
Ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας με ανάρτησή του αναφέρει τις περιοχές που θα βρεθούν σε red code. Συγκεκριμένα σε κόκκινο συναγερμό θα βρεθούν οι εξής περιοχές:
- Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία (Τετάρτη)
- Θεσσαλία, Σποράδες (Τετάρτη)
- Αττική, Βοιωτία (Τετάρτη)
- Εύβοια, Φθιώτιδα (Τετάρτη)
- Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (Τετάρτη)
- Δωδεκάνησα (Τετάρτη)
- Χανιά, Νότια Κρήτη (Πέμπτη)
- Θεσσαλία (Πέμπτη)
- Δυτική - Νότια Πελοπόννησος (Πέμπτη)