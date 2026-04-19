Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας είναι προγραμματισμένη η διεξαγωγή των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πρότυπα και στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, καθώς επίσης και η κλήρωση για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία για το ερχόμενο σχολικό έτος, 2026-27.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς επίσης και τους συνδέσμους της ζωντανής της μετάδοσης. Επιπλέον, η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης αναμένεται να εκδόσει τις αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους για τις εξετάσεις.

Πιο αναλυτικά, η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Πρότυπα, Δημόσια Ωνάσεια και Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Τα αντικείμενα εξέτασης

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α' τάξη Προτύπου ή/και Ωνασείου Γυμνασίου αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, καθώς επίσης και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Οι υποψήφιοι/ες για την εισαγωγή στην Α' Λυκείου Προτύπου ή/και Ωνασείου Λυκείου αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Όσον αφορά στο γνωστικό πεδίο της κατανόησης κειμένων Ελληνικής Γλώσσας, εξετάζονται οι ικανότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι ικανότητες των μαθητών/-τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και επιπλέον με τα θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Ειδικότερα όσον αφορά στα Θρησκευτικά, ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην αναγνώριση βασικών στοιχείων της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής και τα θέματα του γνωστικού αντικειμένου των θρησκευτικών συνοδεύονται από βοηθητικό υλικό, όπως κείμενα και ασκήσεις, το οποίο αξιοποιείται από τους υποψήφιους.

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Λύκεια αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά και τα Θρησκευτικά. Η εξέταση της Ελληνικής γλώσσας και των Μαθηματικών γίνεται σε κοινά θέματα με τους υποψήφιους για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία. Στο γνωστικό πεδίο των Θρησκευτικών, ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της εκκλησιαστικής ζωής.

Οι αριθμοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από πλευράς υπουργείου Παιδείας, ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για το σχολικό έτος 2026-27 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374. Αναλυτικότερα:

- Κατατέθηκαν 13.987 αιτήσεις για 1.809 θέσεις σε Πρότυπα σχολεία.

- Κατατέθηκαν 12.644 αιτήσεις για 3.266 θέσεις σε Πειραματικά σχολεία.

- Κατατέθηκαν 3.945 αιτήσεις για 1.786 θέσεις σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

- Κατατέθηκαν 414 αιτήσεις για 513 θέσεις σε Πρότυπα Εκκλησιαστικά σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο συνολικός αριθμός αιτήσεων ήταν αυξημένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ και ο αριθμός των συνολικών θέσεων αυξήθηκε συνολικά κατά μία χιλιάδα: Για το σχολικό έτος 2025-26 είχαν κατατεθεί 24.817 αιτήσεις για 6.455 θέσεις.

Ενδεικτικά θέματα και περισσότερες πληροφορίες

Ενδεικτικά θέματα για τη δοκιμασία που αφορά στην εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι διαθέσιμα στον σύνδεσμο: https://dedimos.minedu.gov.gr/eisagogi/proetoimasia-gia-tis-exetaseis/.

Επίσης, οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων μπορούν να λαμβάνουν την πληροφόρηση για την διαδικασία και τις οδηγίες για τις εξετάσεις από την σελίδα υποβολής των αιτήσεων καθώς και από τις παραπάνω ιστοσελίδες, https://depps.minedu.gov.gr/ και https://dedimos.minedu.gov.gr/.