Στις 22:00 πραγματοποιείται η νέα κλήρωση του Τζόκερ.

Ένα εκατομμύριο ευρώ μοιράζει και σήμερα (4/6) το Τζόκερ, στη δεύτερη κλήρωση για αυτή την εβδομάδα.

Επίσης, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα πάρουν από 100.000 ευρώ, ποσό που κέρδισε ένα δελτίο στην κλήρωση της Τρίτης (2/6).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: