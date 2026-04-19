Αντιδράσεις για το χτεσινό retweet του Μακάριου Λαζαρίδη είχαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συνεχίζεται η έντονη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ακόμη και μετά την αποχώρησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την ένταση ενισχύει μια αναδημοσίευση που έκανε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ, όπου, μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά ότι η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει ένα σοκολατάκι και να ασχοληθεί με τα εγγόνια της.

«Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, που όχι μόνο απαξιώνει τη κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη, αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της» αναφέρει η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Αντιδράσεις προκάλεσε η υπόθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε την αναδημοσίευση ανάρτησης την οποία έκανε και η οποία εμπεριέχει σεξιστική επίθεση και ηλικιακό ρατσισμό απέναντι στην κα Μπακογιάννη» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ.

Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, έθεσε το ερώτημα: «Πού είναι όλοι αυτοί που πριν από 72 ώρες μας έλεγαν τοξικούς για τον κ. Λαζαρίδη Εμείς ήμασταν τοξικοί ή ο κ. Μητσοτάκης που στο μήνυμα του δεν είπε μια λέξη για τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου»;

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημείωσε ότι «ανακάλυψαν χρόνιες παθογένειες και υπόσχονται αλλαγές. Μια παθογένεια ολόκληρη είναι το σύστημα. Αυτό δεν μετατρέπεται μόνο ανατρέπεται».

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, ζητά «να μπει ένα τέλος σε αυτό τον κατήφορο που έχει φέρει το καθεστώς Μητσοτάκη, ένα καθεστώς λεηλασίας δημοσίων πόρων και αυταρχισμού».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, εκτιμά ότι «η υπόθεση Λαζαρίδη δεν θα μπορέσει να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα και είναι σάπιο μέχρι το κόκαλο».

Τέλος, από το Γραφείο Τύπου της Νίκης εκδόθηκε ανακοίνωση στην οποία επισημαίνεται: «Όταν η κυβέρνηση ενοχλείται από τον έλεγχο, το πρόβλημα δεν είναι η κριτική αλλά η ίδια».