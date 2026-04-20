Ο ίδιος ερωτώμενος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνισε ότι δεν μπορούμε να την παραδεχόμαστε όταν μας συμφέρει, ενώ είπε ανοιχτά πως διαφωνεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Την έντονη διαφωνία του με την «κυβερνητική γραμμή» εξέφρασε σε πολλά σημεία ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, ενώ εντοπίζει προβλήματα στο Μέγαρο Μαξίμου. «Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πως λειτουργεί το Μαξίμου, εκ του αποτελέσματος ναι, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντονισμός δηλαδή. Δεν γίνεται να βγαίνει η κα Μπακογιάννη και να ζητάει δημόσια την παραίτηση ενός υπουργού κι αμέσως να γίνεται δεκτή ούτε είναι φυσιολογική η αντίδραση του κ. Λαζαρίδη να στρέφεται εναντίον της κας Μπακογιάννη. Για να αναγκαστεί η κα Μπακογιάννη να βγει να το πει, η κα Μπακογιάννη δεν είναι απλά ένας βουλευτής είναι μια ιστορία και είναι κι αδερφή του Πρωθυπουργού άρα γνωρίζει πράγματα εκ των έσω που δεν τα γνωρίζω εγώ για παράδειγμα. Εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ να του ζητήσω την παραίτηση, θα την ζητούσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.», ανέφερε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» με τους Βασίλη Σκουρή και Σωτήρη Ξενάκη.

Ο ίδιος ερωτώμενος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τόνισε ότι δεν μπορούμε να την παραδεχόμαστε όταν μας συμφέρει, ενώ είπε ανοιχτά πως διαφωνεί με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε πως «έπρεπε να είχε φύγει από την πρώτη στιγμή», ενώ για το ασυμβίβαστο βουλευτών - υπουργών, που πρότεινε προ ημερών ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαξίωση των βουλευτών, λέγοντας πως «δεν γίνεται να υπάρχουν βουλευτές δύο κατηγοριών».

Ερωτηθείς αν θα ψηφίσει τις άρσεις ασυλίας

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Είμαι από αυτούς που περιμένουν να ακούσουμε τους συναδέλφους πως θα τοποθετηθούν, τι θα ζητήσουν οι ίδιοι, πως θα επιχειρηματολογήσουν για τη δικογραφία που τους αφορά και να πάρουμε την τελική απόφαση ούτως ώστε να είναι όσο πιο σωστή. Το «ναι» σε όλους σημαίνει ότι δεν είδα τίποτα, δεν άκουσα τίποτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Η επιτροπή Δεοντολογίας καλά έκανε από την μεριά της και δεν διαχώρισε τους βουλευτές αλλά οι βουλευτές όμως δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι, λειτουργούν σαν άτομα που βλέπουν, ακούνε και κρίνουν. Τότε που το έκανε κι η επιτροπή δεοντολογίας η δικογραφία δεν ήταν πολύ γνωστή, τώρα έγινε φύλλο και φτερό. Απομένουν ο κ. Αθανασίου και ο κ. Χατζηβασιλείου οι οποίοι δεν έχουν εκφραστεί αλλά σε κάθε περίπτωση μετράει κι η γνώμη τους. Αν για παράδειγμα ο κ. Αθανασίου με την εμπειρία του αξιολογήσει αυτό που τον αφορά κάπως ε! δεν μπορεί αυτό να το προσπεράσεις.

ΔΗΜ: Υπάρχουν βουλευτές που θα πουν ότι δεν θεωρούν ότι έχουν κάνει κάτι παράνομο αλλά ζητούν την άρση της ασυλίας τους γιατί θέλουν να το δείξουν και στον φυσικό δικαστή, ποια είναι η θέση σας;

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Σε μια τέτοια περίπτωση τα πράγματα δυσκολεύουν, αν το θέλει ο ίδιος κι επιμένει τι να του πεις, να τον αθωώσω εγώ προκαταβολικά; Δηλαδή πρέπει κι ο ίδιος πρέπει να βοηθήσει τον εαυτό του να πει κάτι. «Και παλληκάρι και δεν θέλω» δεν πάνε μαζί, ούτε να μεταφερθεί το θέμα στους βουλευτές δηλαδή αύριο να ασχολούμαστε ποιοι δεν ψηφίσαμε την ώρα που ο άλλος στο ζητάει. Περιμένω να ακούσω …ο καθένας θα πρέπει να πάρει το λόγο και να πει πως αξιολογεί το κομμάτι της δικογραφίας που τον αφορά κι εκεί να είναι η ουσία.

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να ποινικοποιήσουμε την οποιαδήποτε επικοινωνία του κάθε βουλευτή με οποιαδήποτε υπηρεσία, όταν κόσμος έρχεται που δεν βρίσκει το δίκιο του δηλαδή μας παρακολουθούν όλους τι θα πούμε κι αν πουμε και μια κουβέντα παραπάνω κάποιοι περιμένουν να πυροβολήσουν; Αυτά είναι φαινόμενα τα οποια απαξιώνουν το ρόλο του βουλευτή.

Ερωτηθείς αν υπάρχει θέμα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Για μένα δεν πρέπει να υπάρχει, συμφωνώ με τον Πρωθυπουργό. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και κάθε δικαστική αρχή, δεν μπορεί να την παραδέχεσαι όταν η απόφαση σε ικανοποιεί και να την απορρίπτεις όταν δεν σε ικανοποιεί.

ΔΗΜ: Άρα σίγουρα δεν συμφωνείτε με τον κ. Γεωργιάδη

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Προφανώς κι απορώ γιατί επιμένει ο κ. Γεωργιάδης. Είπε μια φορά την άποψή του, το να το συνεχίζεις όμως και να επιμένεις κόντρα σε αυτά που επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός κάτι δεν πάει καλά. Κάποιος πρέπει να μιλάει λιγότερο. …Δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι πολλοί που κατά καιρούς μιλούν πολύ

Ερωτηθείς αν έπρεπε να είχε παραιτηθεί νωρίτερα ο κ. Λαζαρίδης

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Ναι φυσικά, από την πρώτη στιγμή. Έπρεπε αυτά τα διορθωτικά που είπε προχθές να τα πει την πρώτη ημέρα και να συνοδευτούν αυτά με μια μεγάλη συγνώμη που δεν την είπε ποτέ, και με την παραίτηση του στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Έπρεπε να του έχει ζητηθεί από την πρώτη στιγμή να υποβάλλει την παραίτησή του. Εν πάση περιπτώσει ο Πρωθυπουργός δεν ζητάει παραιτήσεις, του επιβάλλει την παραίτηση αφού αυτός διορίζει. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει από την πρώτη στιγμή.

Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόβλημα μέσα στο Μαξίμου

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πως λειτουργεί το Μαξίμου, εκ του αποτελέσματος ναι, κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπάρχει συντονισμός δηλαδή. Δεν γίνεται να βγαίνει η κα Μπακογιάννη και να ζητάει δημόσια την παραίτηση ενός υπουργού κι αμέσως να γίνεται δεκτή ούτε είναι φυσιολογική η αντίδραση του κ.Λαζαρίδη να στρέφεται εναντίον της κας Μπακογιάννη. Για να αναγκαστεί η κα Μπακογιάννη να βγει να το πει, η κα Μπακογιάννη δεν είναι απλά ένας βουλευτής είναι μια ιστορία και είναι κι αδερφή του Πρωθυπουργού άρα γνωρίζει πράγματα εκ των έσω που δεν τα γνωρίζω εγώ για παράδειγμα. Εγώ δεν θα έβγαινα ποτέ να του ζητήσω την παραίτηση, θα την ζητούσα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. …Επισκέφτηκα τον κ. Χαρακόπουλο του ζήτησα να γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Δεν ξέρω γιατί αναγκάστηκε η κα Μπακογιάννη να τη ζητήσει δημόσια, μήπως του ζητήθηκε η παραίτηση του κ. Λαζαρίδη και δεν ήθελε να παραιτηθεί; … Τι δεν πήγε καλά, επειδή μου είπατε για το Μαξίμου, δεν μπορώ να το ξέρω, το ότι υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα ναι υπάρχουν ελπίζω κάποια στιγμή να απαντηθούν.

Ερωτηθείς αν απαξιώνεται ο ρόλος των βουλευτών

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Για μένα η απαξίωση είναι δεδομένη, υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρχουν βουλευτές δύο κατηγοριών, οι προνομιούχοι τα λεγόμενα «αρχοντόπουλα» που διορίζονται, ή διορίζονται πρώτα υπουργοί και μετά γίνονται βουλευτές ή πάνε κατευθείαν στο Επικρατείας ή εν πάση περιπτώσει δεν περνάνε από την κρίση της λαϊκής έκφρασης. Αρχοντόπουλα δεν είναι μονάχα σήμερα, υπάρχουν διαχρονικά… Η δεύτερη κατηγορία είναι οι άνθρωποι που κρατούν την επικοινωνία με την κοινωνία ζωντανή εκπροσωπώντας το κόμμα τους.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν περιθώρια επαναπροσέγγισης με τους δύο πρώην Πρωθυπουργούς Σαμαρά και Καραμανλή

Γ.ΒΛΑΧΟΣ: Νομίζω ότι είναι δύσκολο πια, αυτά έπρεπε να έχουν γίνει προ πολλού και έπρεπε να έχει γίνει. Εγώ με τον τρόπο μου έδινα μάχη να υπάρξουν αυτές οι επικοινωνίες.