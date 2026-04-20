Χωρίς πρόσβαση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και στα mail τους είναι χιλιάδες χρήστες του Yahoo, καθώς έχει παρατηρηθεί πρόβλημα στη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών, το mail δεν λειτουργεί εδώ και λίγη ώρα.

Η πλατφόρμα σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά παρουσιάζει εκτεταμένη δυσλειτουργία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η είσοδος στους λογαριασμούς email. Πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι δεν μπορούν να συνδεθούν, να στείλουν ή να λάβουν μηνύματα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζονταν σφάλματα κατά τη φόρτωση της υπηρεσίας.

To μήνυμα που εμφανίζεται στους χρήστες της πλατφόρμας είναι «Σφάλμα σύνδεσης με τον upstream server ή αποσύνδεση/επαναφορά πριν από την αποστολή των headers. Αιτία επαναφοράς: αποτυχία σύνδεσης, αιτία αποτυχίας μεταφοράς: καθυστερημένο σφάλμα σύνδεσης: 111.»