Η νέα επικοινωνία της εταιρείας αναδεικνύει τη μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα brands και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Lidl, για αγορές με κορυφαία ποιότητα και χωρίς συμβιβασμούς.

Σε μια εποχή όπου η αναζήτηση της πραγματικής αξίας στις καθημερινές αγορές είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, η Lidl Ελλάς παρουσιάζει τη νέα της επικοινωνιακή καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Δική σου η επιλογή».

Η νέα καμπάνια αναδεικνύει ότι η πραγματική αξία δεν περιορίζεται μόνο στην ελκυστική τιμή, αλλά επεκτείνεται στην ελευθερία του καταναλωτή να επιλέγει ακριβώς αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες και τον τρόπο ζωής του, χωρίς να χρειάζεται να κάνει καμία υποχώρηση στην ποιότητα.

Στα καταστήματα της Lidl Ελλάς, οι καταναλωτές απολαμβάνουν καθημερινά την απόλυτη ελευθερία επιλογών μέσα από μια ευρεία και προσεκτικά επιλεγμένη γκάμα προϊόντων. Η αλυσίδα προσφέρει:

Μεγάλη ποικιλία: Από κορυφαία, αγαπημένα επώνυμα brands της αγοράς έως τα υψηλής ποιότητας ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα Lidl.

Από κορυφαία, αγαπημένα επώνυμα brands της αγοράς έως τα υψηλής ποιότητας ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα Lidl. Προσιτές τιμές για όλους: Λύσεις που σέβονται το «πορτοφόλι» του κάθε καταναλωτή, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη οικονομία.

Λύσεις που σέβονται το «πορτοφόλι» του κάθε καταναλωτή, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη οικονομία. Εγγυημένη ποιότητα: Σταθερά υψηλά standards σε κάθε προϊοντική κατηγορία, ώστε καμία επιλογή να μην σημαίνει «έκπτωση» στην ποιότητα.

H Lidl Ελλάς συνεχίζει να επιβεβαιώνει καθημερινά τον ρόλο της ως ο απόλυτος προορισμός αγορών, όπου η ποικιλία, η ποιότητα και οι προσιτές τιμές συνυπάρχουν αρμονικά. Όποια κι αν είναι η ανάγκη, όποια κι αν είναι η προτίμηση, η απόφαση ανήκει στον καταναλωτή. Γιατί στα καταστήματά της εταιρείας, η επιλογή είναι αποκλειστικά δική σου.

Με τη νέα αυτή καμπάνια που μπορείτε να δείτε εδώ, η Lidl Ελλάς στηρίζει έμπρακτα την ελληνική οικογένεια, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σήμερα.