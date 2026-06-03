Τι είπαν στην απολογία τους η Ασημακοπούλου και οι άλλοι 3 κατηγορούμενοι.

Το θερμόμετρο χτύπησε «κόκκινο» μέσα στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας, κατά τη διάρκεια των απολογιών των τεσσάρων κατηγορουμένων για τη διαρροή των e-mails των αποδήμων λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024. Στο εδώλιο, η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο πρώην γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε Οργανωτικός Γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Ν.Δ., για τα πλημμελήματα της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

Οι αλληλοκατηγορίες

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι έριξαν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για τη διακίνηση του επίμαχου αρχείου, ενώ κάποιοι μίλησαν με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για όσα, όπως είπαν, έγιναν, λόγω της υπόθεσης αυτής.

Ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης ο οποίος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή, αναφέρθηκε στην παραίτηση που αναγκάστηκε να υποβάλλει «για την εκτόνωση του κλίματος», ενώ υποστήριξε: «Ούτε πρόσβαση είχα, ούτε κατέβασα κανένα αρχείο, ούτε έστειλα. Πληροφορήθηκα την υπόθεση από τα ΜΜΕ…»

Τον κ. Σταυριανουδάκη όμως «έδειξε» με την απολογία του ο Μένιος Κορομηλάς ο οποίος ισχυρίστηκε πως έδρασε κατόπιν εντολή του τότε γενικού γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών «Μου είπε: “Θα σου στείλει ένας δικός μου ένα αρχείο, προώθησέ το στον κ. Θεοδωρόπουλο”. Εγώ δεν το άνοιξα ποτέ. Δεν με απασχόλησε. Είχα πολλή δουλειά εκείνη την ημέρα. Έπρεπε να οργανωθούν διάφορες εκδηλώσεις. Τρέχαμε για αυτοδιοικητικές, βουλευτικές εκλογές». Απαντώντας δε στο σχόλιο της προέδρου πως ένας «μέσος συνετός άνθρωπος» θα το είχε ελέγξει, ο κ. Κορομηλάς ανέφερε: «Το μυαλό μου ήταν πουρές εκείνη την ημέρα».

«Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα»

Για πιέσεις που δέχθηκε προκειμένου να μην αποκαλύψει τον ρόλο του κ. Κορομηλά, μίλησε ο Νίκος Θεοδωρόπουλος ο οποίος ωστόσο διευκρίνισε: «Δεν πιστεύω πως ο Κορομηλάς έλαβε το αρχείο από τους ανθρώπους που λέει. Πιστεύω ότι προστατεύει άλλους ανθρώπους». Ο κ.Θεοδωρόπουλος περιέγραψε τον εαυτό του ως «Ιφιγένεια εν Αυλίδι», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θυσιάστηκα απλά, κανιβαλίστηκα». Ο κ. Θεοδωρόπουλος παραδέχθηκε μεν πως εκείνος έστειλε το αρχείο στην κ. Ασημακοπούλου, αλλά τόνισε πως πίστευε ότι επρόκειτο περί αρχείου που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση των αποδήμων σχετικά με την επιστολική ψήφο. «Στις 15/3/2024 που ξεκίνησε η υπόθεση μου ζήτησε ο τότε υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο κ. Μπρατάκος να μην πω τίποτε. Ο κ. Κορομηλάς συνέχισε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ κανιβαλίστηκα όμως από όλους», συμπλήρωσε.

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«Έκανα λάθος...»

Η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, στην απολογία της, τόνισε ότι ήταν απολύτως βέβαιη πως παρέλαβε ένα νόμιμο υλικό προερχόμενο από κομματικές λίστες με μέλη και φίλους του κόμματος και όχι από εκλογικούς καταλόγους. «Νόμιζα πως εγώ είχα κάνει λάθος και όχι η ΝΔ… Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα. Εμπιστεύτηκα τον λάθος άνθρωπο… Δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο το αρχείο…», είπε και πρόσθεσε: «Δεν χάκαρα το υπουργείο. Τα πήρα από τον γενικό γραμματέα Αποδήμων μετά από επικοινωνία με το κόμμα μου». Λίγο αργότερα δε, απευθύνθηκε στον συγκατηγορούμενό της Νίκο Θεοδωρόπουλο, λέγοντας: «Αρκετά έχεις πει!», ενώ εκείνος είχε προηγουμένως αναφέρει ότι του είχε ευχηθεί: «Νίκο, θα σου μιλήσω σαν μητέρα σου. Καλή τύχη».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Ιουνίου με την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.