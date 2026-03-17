«Συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει email από την Ασημακοπούλου».

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε η πρώην ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου για το αποκαλούμενο email-gate, το οποίο αφορά τη διαρροή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των αποδήμων, λίγο πριν τις ευρωεκλογές του 2024.

Η υπόθεση αυτή που της είχε στοιχίσει τότε την απόσυρση τελικά της υποψηφιότητάς της από το ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ, ξεκίνησε να εκδικάζεται ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας.

Μαζί της δικάζονται ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, που υπηρετούσε τότε ως οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Οι κατηγορίες σε βάρος τους είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

92 απόδημοι Έλληνες παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας

Με την έναρξη της διαδικασίας, και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, μέσω των συνηγόρων τους, αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται ενώ παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας δήλωσαν 92 Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό οι οποίοι φέρονται ότι έλαβαν τα επίμαχα emails.

Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Η πλευρά της κ. Ασημακοπούλου επικαλέστηκε «συγγνωστή νομική πλάνη», υποστηρίζοντας πως η πρώην ευρωβουλευτής «δεν γνώριζε πως επρόκειτο για απόρρητο αρχείο», προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο»

Άγνοια για το περιεχόμενο του εν λόγω αρχείου δήλωσε ο κ. Κορομηλάς, ενώ ο κ. Σταυριανουδάκης υποστήριξε πως δεν είχε καμία επαφή με την επίμαχη υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρόπουλο, το συγκεκριμένο αρχείο ήρθε νομίμως στην κατοχή του καθώς, λόγω της ιδιότητας του ως γενικού γραμματέα αποδήμων της ΝΔ, το είχε λάβει από τον κ. Κορομηλά, ο οποίος του το προώθησε για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Ο ίδιος το προώθησε στην κ. Μισέλ Ασημακοπούλου, όταν του το ζήτησε ως εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας, όχι όμως για τον σκοπό που το χρησιμοποίησε, αλλά για θέματα προώθησης της επιστολικής ψήφου.

Μάρτυρας: Εξεπλάγην που έλαβα email από την κ. Ασημακοπούλου!

Ως πρώτος μάρτυρας, κατέθεσε ένας κάτοικος Λονδίνου, μηχανικός στο επάγγελμα ο οποίος ξαφνιάστηκε, όπως είπε, όταν είδε στο κινητό του email από την κ. Ασημακοπούλου, λίγους μήνες αφότου είχε κάνει αίτηση για να ψηφίσει στις επικείμενες εκλογές.

«Το 2023 είχα δώσει όλα τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει βουλευτικών εκλογών. Σχεδόν τα πάντα είχα δώσει. Διεύθυνση, τηλέφωνα, email, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis… Τον Μάρτιο του 2024 πριν τις ευρωεκλογές, έλαβα το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της κ. Ασημακοπούλου. Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο email. Δεν είχα ξαναλάβει άλλη φορά. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει email από την Ασημακοπούλου».

Η πρώτη του κίνηση ήταν να απευθυνθεί με καταγγελία του στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. «Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Ο μάρτυρας ερωτήθηκε και για τη στάση που είχε η κ. Ασημακοπούλου μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και τόνισε: «Από τις δηλώσεις της κατηγορουμένης βλέπαμε μία άρνηση. Το συζητάγαμε. Αισθανόμασταν ότι ουσιαστικά μας έβγαζε τρελούς».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.