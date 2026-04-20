Πρωθυπουργός σε αποσταθεροποίηση- Εντείνεται η κριτική στους «Ποταμίσιους» του Μαξίμου- Συσκέψεις σήμερα των βουλευτών για να καθορίσουν τη στάση τους στην ψηφοφορία- Ο ρόλος της Ντόρας στην απομάκρυνση Λαζαρίδη.

«Μεγάλη Τρίτη» μετά την ...Κυριακή του Θωμά για το Μαξίμου αύριο, με τη συζήτηση και την ψήφιση της άρσης της ασυλίας 11+2 «γαλάζιων» βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρωθυπουργό να εμφανίζεται αποσταθεροποιημένος και με τα ανοιχτά μέτωπα να πολλαπλασιάζονται!

-Το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πόσοι γαλάζιοι βουλευτές δεν θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας των «11+2» βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Μαξίμου δεν μπορεί να θέσει θέμα κομματικής πειθαρχίας για ένα κατ΄ εξοχήν θέμα συνείδησης με πιθανό τον κίνδυνο γαλάζιοι βουλευτές να στείλουν μήνυμα στον πρωθυπουργό.

-Εφόσον οι διαρροές είτε με μη υπερψήφιση είτε -κυρίως- με αποχή- ανέρχονται σε πάνω από διψήφιο αριθμό είναι φανερό πως η αντιπολίτευση μπορεί να κάνει λόγο ακόμα και για έλλειψη δεδηλωμένης, καθώς το θέμα είναι όντως αρκετά σοβαρό, έστω και αν δεν θέτει εν αμφιβόλω τη σταθερότητα της κυβέρνησης. Σήμερα, μετά την επιστροφή των γαλάζιων βουλευτών από την επαρχία, είναι προγραμματισμένες συναντήσεις για τη λήψη αποφάσεων για τη στάση που θα κρατήσουν στην ψηφοφορία η οποία είναι ουσιαστικά φανερή αφού ανακοινώνεται τι ψήφισε ο κάθε βουλευτής, ενώ το Μαξίμου θα συνεχίσει να επιχειρεί «μασάζ» όπως φάνηκε και από την ανάρτηση Μητσοτάκη την Κυριακή.

-Οι σχέσεις πρωθυπουργού με την κοινοβουλευτική ομάδα περνούν μεγάλη κρίση. Στο άμεσο στόχαστρο τίθενται οι λεγόμενοι «Ποταμίσιοι» του Μαξίμου, υπουργοί και στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι και που κυρίως δεν είναι εκλεγμένοι βουλευτές. Θεωρούν ότι σπρώχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε πράξεις εναντίον των βουλευτών που δίνουν τη μάχη όταν οι ίδιοι έχουν την ασφάλεια που προκύπτει από τη δοκιμασία της εκλογής από τους πολίτες.

-Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας που ζήτησαν «γαλάζιοι» βουλευτές είναι προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου όταν θα έχει ολοκληρωθεί όπως πιστεύει το Μαξίμου το θέμα της ασυλίας και τα πολιτικά αποτελέσματα που αυτή θα έχει παράγει, ώστε να καταλαγιάσει η ένταση και να επιχειρηθεί μια καινούργια αρχή. Δύσκολα ωστόσο στη συνεδρίαση δεν θα τροφοδοτηθεί ξανά η εσωστρέφεια, ενώ το γεγονός ότι αναμένονται και νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διατηρούν το κλίμα κινούμενης άμμου που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος.

-Ο καταλυτικός ρόλος της Ντόρας Μπακογιάννη στην απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη μεγεθύνει τα προβλήματα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, καθώς εμφανίζει τον πρωθυπουργό να σύρεται σε αποφάσεις που αδυνατεί να λάβει ο ίδιος. Τα retweet του βουλευτή Καβάλας κατά της απόφασης απομάκρυνσής του όσο και προσωπικά κατά της Ντόρας Μπακογιάννη βαραίνουν και άλλο το κλίμα στην κυβερνητική παράταξη. Η μη απομάκρυνση Λαζαρίδη μετά τις αποκαλύψεις για το πτυχίο του και μετά τις συνεντεύξεις που έδωσε προκαλώντας την κοινή γνώμη και που κόστισαν δημοσκοπικά στην κυβέρνηση πάνω από τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν σαφώς πως το Μαξίμου έχει χάσει τα πολιτικά αντανακλαστικά του.

-Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές πως το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή έχει ήδη πάει στον ...κουβά, ενώ και η συζήτηση για την αλλαγή του εκλογικού νόμου με την υιοθέτηση του «γερμανικού μοντέλου» δεν αποτελεί παρά αντιπερισπασμό καθώς δεν έχει καμία περίπτωση να υιοθετηθεί, ίσως ούτε καν να υιοθετηθεί. Σε κάθε δε περίπτωση ο πρωθυπουργός βρίσκεται σε αποσταθεροποίηση.