Υπέρ της ανασύνθεσης της προοδευτικής τάσσεται η Άννα Παπαδοπούλου, έως πρόσφατα αν. τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ και αποχωρεί από αυτό.

«Η αποχώρησή μου συνιστά μια συνεπή στάση. Η ανάγκη για προοδευτικές λύσεις στα αδιέξοδα της χώρας ίσως μας οδηγήσει ίσως μας οδηγήσει να διασταυρωθούν ξανά στο μέλλον οι δρόμοι μας», αναφέρει χαρακτηριστικά με άρθρο της στην «Εφημερίδα των Συντακτών» σήμερα Δευτέρα.

Αφήνοντας αιχμές για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σημειώνει με νόημα: «Αν υπάρχει ένας πραγματικά προοδευτικός δρόμος, περνά μέσα από την ανασυγκρότηση του χώρου με όρους εμπιστοσύνης, ξεκινώντας από τη βάση της κοινωνίας».

Όλα δείχνουν πως η Άννα Παπαδοπούλου οδεύει προς το κόμμα Τσίπρα...

Β.Σκ.