Η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού έχει ξεκινήσει.

Ante portas (προ των πυλών) βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, με το νέο κόμμα να αλλάζει τις ισορροπίες στο πολιτικό σκηνικό και να δημιουργεί νέα δεδομένα πριν τις εκλογές.

Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινά μια μεγαλύτερη κινητικότητα το αμέσως ερχόμενο διάστημα, όπως είχαν προαναγγείλει τα "Παιχνίδια Εξουσίας" στις 10 Απριλίου υπό τον τίτλο «Το Μανιφέστο για τη Σύγκλιση, το Διεθνές Συνέδριο και το Βραβείο Ειρήνης, οι τελευταίες παρουσιάσεις της "Ιθάκης» και οι δεκάδες εκδηλώσεις του Ινστιτούτου (ΕΔΩ).

Είναι σαφές πως ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζεται πλέον εντατικά για την ανακοίνωση του νέου του κόμματος, το οποίο και θα ανασυνθέσει πλήρως το χώρο από την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία ως την ριζοσπαστική αριστερά. Όπως σαφές είναι πως επιμένει στον αρχικό του σχεδιασμό να είναι απολύτως έτοιμος όταν «πατήσει το κουμπί» και ανακοινώσει την ίδρυση του νέου του κόμματος.

-Ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και δεν πρόκειται να αφήσει χρόνο και χώρο στο ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του οποίου τον θεωρεί ως τον βασικό της αντίπαλο στις εκλογές. Ο πραγματικός της πολιτικός στόχος άλλωστε δεν είναι η πρώτη θέση στις εκλογές αλλά η δεύτερη θέση, να περάσει δηλαδή τον πρώην πρωθυπουργό ώστε να «πάρει κεφάλι» στην αντιπολίτευση. Είναι άλλωστε εμφανής η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη το τελευταίο διάστημα για επανασυσπείρωση του χώρου με την πολιτική της «διεύρυνσης», αλλά και με την «αντιδεξιά πολιτική» ώστε να προκαλέσει τα αντανακλαστικά μεγάλων ηλικιών που είχαν στηρίξει το ΠΑΣΟΚ κατά το παρελθόν.

-Μεγάλη πρόκληση είναι η Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος, η οποία -σημειωτέο- δεν είναι το Μανιφέστο για τη σύγκλιση σοσιαλδημοκρατίας ριζοσπαστικής αριστεράς και οικολογίας που θα παρουσιάσει εντός του Απριλίου ο επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής Γιώργος Σιακαντάρης. Την Ιδρυτική Διακήρυξη θα παρουσιάσει προφανώς μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας και θα αποτελεί το προσωπικό του «Συμβόλαιο» με τους πολίτες. Το δε πρόγραμμα του κόμματος αποτελεί στην εποχή που ζούμε μια πολύ δύσκολη εξίσωση-πχ ποιοι είναι σήμερα οι «μη προνομιούχοι», από πού θα ξεκινήσει η φορολόγηση του πλούτου κοκ.

-Η επιλογή των προσώπων του νέου κόμματος αποτελεί μια ακόμα πολύ μεγάλη πρόκληση για τον πρώην πρωθυπουργό. Δεν μιλούμε για τις «μεταγραφές» από άλλους χώρους που προφανώς θα υπάρχουν, αλλά για νέα πρόσωπα που είναι σήμερα εκτός κομμάτων και πρωταγωνιστούν στην κοινωνία. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο καθώς δεν ζούμε στην εποχή ανάπτυξης κινημάτων αλλά (ακρο)δεξιάς στροφής στην Ευρώπη, ζούμε μια εποχή που αναρωτιέσαι -Μάνος Ελευθερίου στα «Μαλαματένια Λόγια» - «πώς το ΄φεραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις έναν ποιητή»! Είναι απολύτως σαφές πως ο πρώην πρωθυπουργός θα χρειαστεί πλειάδα τέτοιων προσώπων μαζί με όσους ενταχθούν στο νέο κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και από άλλους χώρους, ώστε να πείσει πως διαθέτει το πολιτικό προσωπικό που και φθαρμένο δεν θα είναι και έχει τα εχέγγυα ότι θα προσπαθήσει να αλλάξει τη χώρα. Και ας μην υπάρχει καμία αυταπάτη πως ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν έχει επαφές με πολύ αξιόλογα πρόσωπα τα οποία πάντως δεν προτίθεται να ανακοινώσει πριν την ώρα τους.

-Κόμμα με την γνωστή δομή των κομματικών οργανώσεων σε κάθε πόλη δεν μπορεί να γίνει, αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Τον ρόλο του κόμματος θα τον παίξουν ουσιαστικά οι υποψήφιοι βουλευτές. Προφανώς με την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος θα ανακοινωθούν και όργανα όπως η Κεντρική Επιτροπή, με όποια όνομα αυτή θα έχει. Σε κάθε περίπτωση και τις περισσότερες φορές οι Επιτροπές Αυτοοργάνωσης που δημιουργούνται μόνο κακό κάνουν στην Αμαλίας, καθώς ούτε στο παραμικρό δεν θυμίζουν αυτό που θέλει ο πρώην πρωθυπουργός.

Στο τι θα συμβεί με ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη από Νέα Αριστερά κοκ τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν.