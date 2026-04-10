Ο Αλέξης ανεβάζει στροφές. Ο προγραμματισμός μετά το Πάσχα. Πυκνώνουν οι παρασκηνιακές επαφές του με πρόσωπα που φλερτάρουν με το νέο του κόμμα.

Πιστός στο χρονοδιάγραμμά του για ανακοίνωση του νέου του κόμματος τον Σεπτέμβριο παραμένει ο Αλέξης Τσίπρας πλην όμως η Λεωφόρος Αμαλίας ανεβάζει στροφές αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει έναν πολύ πυκνό προγραμματισμό μετά το Πάσχα, ενώ πυκνώνει τις παρασκηνιακές επαφές του με πρόσωπα που φλερτάρουν με το νέο του κόμμα.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη:

-Με εκδηλώσεις σε Ηράκλειο και Καλαμάτα κλείνει ο κύκλος των παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να γίνει και μια παρουσίαση στο νησί της Ιθάκης, πλην όμως δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.

-Αμέσως μετά το Πάσχα θα παρουσιαστεί το Μανιφέστο για τη σύγκλιση των τριών ρευμάτων που συγκροτούν τον προοδευτικό χώρο. Πρόκειται για το κείμενο που ετοιμάζει η 11μελής ομάδα υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη για τη Συμπαράταξη της πολιτικής οικολογίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας και το οποίο εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα. Κείμενο που θα τονίζει τις διαχωριστικές γραμμές αριστεράς και δεξιάς και που δεν θα προϋποθέτει αυτοδιάλυση των υπαρχόντων κομμάτων του χώρου ή ενοποίησης ή συμπόρευσής τους, καθώς δεν απευθύνεται σε κομματικούς μηχανισμούς παρά απευθείας και μόνο στους πολίτες. Κείμενο επίσης που δεν αποτελεί Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος, η οποία και θα ακολουθήσει, με την ανακοίνωση του νέου κόμματος.

-Ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός αναμένεται να αποτελέσει το Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί αρχές καλοκαιριού και η απονομή του Βραβείου Ειρήνης που αποτελεί θεσμό για το Ινστιτούτο Τσίπρα μετά το βραβείο του πρώην πρωθυπουργού και του Ζόραν Ζάεφ για την επίτευξη της Συμφωνίας των Πρεσπών.

-Το Ινστιτούτο επίσης θα παρουσιάσει σειρά επεξεργασιών του με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, σε κάποιες εκ των οποίων θα παραβρεθεί και θα μιλήσει και ο πρώην πρωθυπουργός.

-Ο ίδιος θα αρχίσει σιγά- σιγά να παρεμβαίνει όλο και περισσότερο στα μείζονα θέματα επικαιρότητας.