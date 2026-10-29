Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι από τους δεκατρείς βουλευτές που αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου τον περασμένο Ιούνιο.

Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η μετακίνηση στελεχών και βουλευτών που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα - κάτι που αποτελεί τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.gr, σήμερα αναμένεται να παραιτηθεί ο Μίλτος Ζαμπάρας από βουλευτής και να προσχωρήσει άμεσα στη Συμπαράταξη. Η έδρα του νεαρού βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας θα καταλήξει στον Γιώργο Βαρεμένο (καθώς δεν θα την αποδεχθεί ο στενός συνεργάτης του κ.Τσίπρα, Γρηγόρης Θεοδωράκης) οποίος με τη σειρά του θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ -αν επιβεβαιωθούν τα όσα λέγονται στο Αγρίνιο- παραμένοντας κοντά στους ανεξάρτητους βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Αριστερά.

Έτσι, μετά τους Γιώργο Καραμέρο, Έφη Αχτσιόγλου, Βασίλη Κόκκαλη, Διονύση Καλαματιανό, Χάρη Μαμουλάκη και Συμεών Κεδίκογλου, ακόμα ένας βουλευτής που εξελέγη το 2023 με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ θα εγκαταλείψει την παρούσα Βουλή.

Επίσης, μαθαίνουμε ότι στην ΕΛΑΣ, ως απλό μέλος, έχει γραφτεί εδώ και κάποιες εβδομάδες η Κατερίνα Νοτοπούλου - η οποία επίσης έχει παραιτηθεί από το καλοκαίρι από τη βουλευτική έδρα.

Και προφανώς, δεν θα είναι και οι τελευταίοι. Σύντομα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι από τους δεκατρείς βουλευτές που αποχώρησαν από την Κουμουνδούρου τον περασμένο Ιούνιο.

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Α.Γ.