Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου εισέρχεται σε κρίσιμη φάση, με το γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» να βρίσκεται στο Ηράκλειο και την έκδοση της NAVTEX να αναμένεται στις αρχές Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διπλωματικές επαφές Παρισιού – Άγκυρας και οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας.

Σε κρίσιμη φάση εισέρχεται η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς το ερευνητικό πλοίο «Abeille Marengo» βρίσκεται στο Ηράκλειο και η έκδοση της απαραίτητης NAVTEX αναμένεται την επόμενη εβδομάδα, στις αρχές Νοεμβρίου. Η Αθήνα επιδιώκει την έναρξη των ερευνών χωρίς νέα καθυστέρηση, ενώ καθοριστικό παραμένει το διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας.

Το πλοίο θα πραγματοποιήσει έρευνες βυθού ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου για το έργο Great Sea Interconnector. Η NAVTEX θα καθορίσει τις περιοχές και τις ημερομηνίες των εργασιών, βάσει και της εισήγησης της διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης.

Το διπλωματικό παρασκήνιο μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας

Στο επίκεντρο της ελληνικής προσοχής βρίσκεται η επικοινωνία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επισήμως, η συνομιλία αφορούσε την επιλογή νέου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και την Ημέρα Δημοκρατίας της Τουρκίας. Πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, την ημέρα άφιξης του γαλλικού πλοίου στην Ελλάδα. Ο Τούρκος πρόεδρος συνομίλησε επίσης με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Γαλλία διατηρεί παράλληλες επαφές με Αθήνα και Άγκυρα, αναζητώντας συνεννόηση που θα επιτρέψει την επανέναρξη του έργου, διαφυλάσσοντας τις ελληνικές «κόκκινες γραμμές». Στόχος είναι να αποφευχθεί η επανάληψη του αδιεξόδου που είχε εμποδίσει την πρόοδό του.

Παράλληλα, στις επαφές με τους Ευρωπαίους εταίρους, με αφορμή την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη, η Αθήνα υπογράμμισε την ευρωπαϊκή σημασία της διασύνδεσης. Πρόκειται για έργο με χρηματοδότηση της Κομισιόν, το οποίο συνδέει την Κύπρο με την ηπειρωτική Ευρώπη και προσκρούει σε τουρκικές αντιρρήσεις σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας.

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Ο συντονισμός με την Αίγυπτο και οι έρευνες νοτίως της Κρήτης

Στενός παραμένει και ο συντονισμός με το Κάιρο. Οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μπαντρ Αμπντελάτι συζήτησαν τη στρατηγική εταιρική σχέση και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Άγκυρα επαναφέρει την πρόταση περί «μεγαλύτερης ΑΟΖ» για την Αίγυπτο, εφόσον εγκαταλείψει τις συμφωνίες με την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται χωρίς παρεμπόδιση οι έρευνες του «Kobi Ruegg» νοτιοδυτικά της Κύπρου για την πόντιση οπτικής ίνας μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ευρώπης, παρά τις εκατέρωθεν NAVTEX. Το πλοίο αναμένεται να κινηθεί νοτίως ελληνικών νησιών, εντός δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ, με τον Σταθμό Ηρακλείου να έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες. Οι δύο διαδοχικές NAVTEX προσδιορίζουν τις συντεταγμένες των εργασιών στην περιοχή νοτίως του Καστελλορίζου, της Κάσου, της Καρπάθου και της νοτιοανατολικής Κρήτης, όπου αναμένεται να συνεχιστούν οι έρευνες.