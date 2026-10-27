Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης γονιμότητας διαμορφώθηκε σε 1,34 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2024, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό από την έναρξη της σχετικής χρονοσειράς το 2001.

Σε τρεις ελληνικές περιφέρειες ο δείκτης γονιμότητας υποχώρησε το 2024 κάτω από τη μία γέννηση ανά γυναίκα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, αναδεικνύοντας τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καταγράφονται περιφέρειες με ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο συνολικός δείκτης στην ΕΕ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2001.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τρεις ελληνικές περιφέρειες κατέγραψαν λιγότερες από μία γέννηση ζώντος βρέφους ανά γυναίκα το 2024. Παράλληλα, μία ελληνική περιφέρεια εμφάνισε δείκτη γονιμότητας τουλάχιστον 1,75 γεννήσεων ανά γυναίκα, γεγονός που καταδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ακόμη και στο εσωτερικό της ίδιας χώρας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο δείκτης γονιμότητας διαμορφώθηκε σε 1,34 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2024, καταγράφοντας ιστορικό χαμηλό από την έναρξη της σχετικής χρονοσειράς το 2001. Τα τελευταία 20 χρόνια, ο δείκτης παρέμεινε σταθερά κάτω από το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού, το οποίο υπολογίζεται σε 2,10 γεννήσεις ανά γυναίκα, ενώ οι τιμές του κυμάνθηκαν μεταξύ 1,34 και 1,57.

Η δημογραφική εικόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Από τις 1.165 περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τις οποίες υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, οι 439, ποσοστό 37,7%, κατέγραψαν δείκτη γονιμότητας χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίθετα, οι 714 περιφέρειες, που αντιστοιχούν στο 61,3%, εμφάνισαν υψηλότερες τιμές, ενώ σε 12 περιφέρειες ο δείκτης ήταν ίσος με τον μέσο όρο της ΕΕ.

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Οι υψηλότερες επιδόσεις, με τουλάχιστον 1,75 γεννήσεις ανά γυναίκα, καταγράφηκαν σε 14 περιφέρειες της Βουλγαρίας και ισάριθμες της Γαλλίας. Ακολουθούν η Γερμανία με έξι περιφέρειες και η Σλοβενία με τρεις, ενώ η Ουγγαρία, η Ολλανδία και η Ρουμανία είχαν από δύο περιφέρειες σε αυτή την κατηγορία. Αντίστοιχες τιμές σημειώθηκαν επίσης σε μία περιφέρεια της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Κροατίας και της Σλοβακίας.

Ιδιαίτερα χαμηλοί δείκτες γονιμότητας καταγράφηκαν στην Ισπανία, κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές της χώρας και σε ορισμένες νησιωτικές περιφέρειες, καθώς και σε μεγάλο μέρος της Ιταλίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαρδηνία.

Δείκτη χαμηλότερο από μία γέννηση ανά γυναίκα εμφάνισαν συνολικά 16 ισπανικές περιφέρειες, επτά πολωνικές και πέντε ιταλικές. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τρεις ελληνικές περιφέρειες, καθώς και δύο περιφέρειες στη Γερμανία και δύο στη Λιθουανία.

