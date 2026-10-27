Άστραψαν και βρόντηξαν οι χρήστες του Χ όταν είδαν το πρώτο επεισόδιο της ΑΙ «Οδύσσειας» του Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ τήρησε την υπόσχεσή του να δημιουργήσει μια «ιστορικά ακριβή» εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο οι κριτικές δεν είναι καθόλου καλές.

Το βράδυ της Παρασκευής (23 Οκτωβρίου) το το Grok Imagine, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, δημιοσίευσε στο Χ το πρώτο επτάλεπτο επεισόδιο της σειράς «The Odyssey» που έχει δημιουργηθεί με AI και οι χρήστες είχαν πολλά (αρνητικά) να πουν.

«Είναι σκέτο σκουπίδι»

«Είναι η απόλυτη μ@@@@@α… όπως αναμενόταν,» έγραψε ένας χρήστης του X.

«Μοιάζει με ταινία που έχει φτιάξει κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ ταινία», σχολίασε ένας άλλος.

«Σκέτο σκουπίδι. Θα έπρεπε να με πληρώσεις για να το παρακολουθήσω και ακόμα και τότε θα αμφισβητούσα τις επιλογές της ζωής μου. Χωρίς χρώμα, χωρίς ζωή και αδιάφορο», πρόσθεσε ένας τρίτος.

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This garbage is straight ass from a butt ? — Joker Narukami (@JokerNarukami) October 26, 2026

Κάποιοι άλλοι έσπευσαν να επισημάνουν τις ιστορικές ανακρίβειες της εκδοχής του Μακ γράφοντας «Αγκράφες, μεσαιωνικοί χιτώνες, ρωμαϊκοί μανδύες, ρομανικές αψίδες, μηδέν ελληνικές ή Μυκηναϊκές τοιχογραφίες, όλοι είναι βρώμικοι όλη την ώρα… είναι ο χειρότερος αχταρμάς», έγραψε ένας χρήστης του X. «Νευρίαζε και γκρίνιαζε για την ιστορική ακρίβεια απλώς για να κάνει την Ελλάδα να μοιάζει με τη Σκωτία», τόνισε ένας άλλος. «Υποτίθεται ότι πρέπει να είναι ιστορικά σωστό, τότε γιατί μιλάνε στα αγγλικά;» σχολίασε ειρωνικά ένας τρίτος.

Θυμίζουμε, ότι το καλοκαίρι, μετά την κυκλοφορία της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν, ο Έλον Μασκ άσκησε έντονη κριτική στην ταινία για ιστορικές ανακρίβειες, αποδοκιμάζοντας παράλληλα το καστ και ειδικά την επιλογή του Έλιοτ Πέιτζ στον ρόλο του Σίνωνα και της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ελένης της Τροίας.

Επίσης κατηγόρησε τον Νόλαν ότι ακολουθεί τους woke κανόνες απλά για να κερδίσει ένα Όσκαρ. Στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει τη δική του «ιστορικά ακριβή» ΑΙ ταινία για το έπος του Ομήρου η οποία θα κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του 2026.

«Πριν τελειώσει η χρονιά, το Grok Imagine θα δημιουργήσει μια ταινία μεγάλου μήκους με θέμα την "Οδύσσεια", η οποία θα είναι ιστορικά ακριβής και πιστή στο έργο του Ομήρου», είχε δηλώσει τότε ο Μασκ.



Μέχρι στιγμής, η ΑΙ Οδύσσεια του Έλον Μασκ έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές στο Χ.