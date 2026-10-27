Kατά την πενταετία 2021-2025 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 27 θάνατοι ετησίως σε ναυτικά ατυχήματα παγκοσμίως με τη συμμετοχή πλοίων εγγεγραμμένων στην ΕΕ.

Συνολικά 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2025 σε ναυτικά ατυχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο στα οποία ενεπλάκησαν πλοία εγγεγραμμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επτά περισσότεροι σε σύγκριση με το 2024. Παράλληλα, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ναυτικά ατυχήματα εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ, στα οποία συμμετείχαν πλοία νηολογημένα σε χώρες εκτός της Ένωσης.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την ασφάλεια στη θάλασσα, κατά την πενταετία 2021-2025 καταγράφηκαν κατά μέσο όρο 27 θάνατοι ετησίως σε ναυτικά ατυχήματα παγκοσμίως με τη συμμετοχή πλοίων εγγεγραμμένων στην ΕΕ.

Από τους 22 θανάτους που καταγράφηκαν το 2025, οι δέκα σημειώθηκαν στον Ατλαντικό Ωκεανό, ενώ δύο καταγράφηκαν στη Μεσόγειο και δύο στη Βόρεια Θάλασσα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Βαλτική Θάλασσα, ενώ πέντε θάνατοι σημειώθηκαν σε άλλες περιοχές του κόσμου. Για δύο περιστατικά δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία.

Όσον αφορά τον τύπο των πλοίων που ενεπλάκησαν στα δυστυχήματα, τα φορτηγά πλοία και τα αλιευτικά σκάφη κατέγραψαν τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, με οκτώ νεκρούς το καθένα. Από δύο θανάτους σημειώθηκαν σε επιβατηγά πλοία, σκάφη αναψυχής και πλοία παροχής υπηρεσιών.

Η συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων ήταν μέλη πληρωμάτων, καθώς 19 από τους 22 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εργάζονταν στα πλοία που ενεπλάκησαν στα ατυχήματα. Δεν καταγράφηκαν θάνατοι επιβατών κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι υπόλοιποι τρεις νεκροί ανήκαν στην κατηγορία των λοιπών προσώπων, στην οποία περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε λιμενικές εγκαταστάσεις, πλοηγοί, επιθεωρητές και άλλοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό τομέα.