Το μυθιστόρημα φέρει την υπογραφή του Αλέξανδρου Καλαφάτη και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη.

Η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, είναι μία από εκείνες τις υποθέσεις που συγκλόνισαν την Ελλάδα το 2015, με τον Αλέξανδρο Καλαφάτη να δημιουργεί ένα βιβλίο βασισμένο σε αλήθειες και γεγονότα που πρέπει να ακουστούν.

Ο δημοσιογράφος και αστυνομικού συντάκτη, Αλέξανδρος Καλαφάτης, δημιούργησε το βιβλίο, μετατρέποντας την δημοσιογραφική έρευνα σε μία αστυνομική μυθοπλασία, δημιουργώντας το βιβλίο «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο». Ο ίδιος, είχε ασχοληθεί με την υπόθεση το 2015 και πλέον το μυθιστόρημά του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάπα.

«Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο» - Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Καλαφάτη

Τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 18:30, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η παρουσίαση του μυθιστορήματος «Το τέρας σε κοιτά απ’ το θρανίο», με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου και της τηλεόρασης να δίνουν το παρών σε μία βραδιά που ξύπνησε έντονες μνήμες.

Την εκδήλωση συντόνισε η Ζήνα Κουτσελίνη, ενώ για το βιβλίο μίλησαν ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Στέλιος Παρασκευόπουλος και η ψυχολόγος της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΕΛ. ΑΣ, Κωνσταντίνα Κωστάκου.

Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα διάβασε ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας.

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Μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», προβλήθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από την βραδιά της παρουσίασης.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής, ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, ξεδίπλωσε ορισμένες από τις σκέψεις του: «Είναι ένα βιβλίο γραμμένο στη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη, είναι ένα βιβλίο που πάντα ήθελα πάρα πολύ να γράψω. Το ‘τέρας’, όπως καταλαβαίνεται είναι το bullying, κάτι που μας απασχολεί όλους και μας κοιτάει απ’ το θρανίο, γιατί; Γιατί, συνήθως, ξεκινά από τότε που είμαστε στο σχολείο, καμία φορά όμως μας καταδιώκει και στην ενήλικη ζωή μας».

Παρούσα στη βραδιά ήταν και η σύζυγος του Αλέξανδρου Καλαφάτη, η οποία αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη επηρέασε τον δημοσιογράφο: «Αυτό το βιβλίο ξεκίνησε όταν γεννήθηκε το παιδί… Αυτό το θέμα, όντως, τον σημάδεψε γιατί, όπως καταλαβαίνετε είναι ένα θέμα το οποίο μας αγγίζει όλους, είναι θέμα το bullying».

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Λίγα λόγια για την υπόθεση του βιβλίου

Το βιβλίο πλαισιώνει τον κόσμο του bullying και μέσα από φανταστικούς χαρακτήρες αναβιώνει έντονες μνήμες και μία υπόθεση που χαράχθηκε στη συλλογική μνήμη.

Πρωταγωνιστής ο Σταυρής. Ένας νέος μόλις δεκαοχτώ ετών, που φεύγει από το πατρικό του για να σπουδάσει. Μόλις όμως αρχίζει να φοιτά στη σχολή του, η απότομη προσγείωση για εκείνον δεν αργεί να έρθει, καθώς μπαίνει στο στόχαστρο μίας παρέας σπουδαστών που δεν λογαριάζει μήτε από μαθήματα μήτε από καθηγητές.

Αρχικά τον προσεγγίζουν «ντυμένοι» φίλοι, αλλά γρήγορα δείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Η μπέσα και η παλικαριά ήταν μονάχα το «παραπέτασμα». Η σκόνη κάθεται και το bullying ξυπνά μοχθηρό. Στην αρχή καμουφλαρισμένο και στη συνέχεια με τη μορφή βασανιστηρίων.

Ο Σταυρής βυθίζεται στην απόγνωση. Το δωμάτιό του μετατρέπεται σε χώρο απελπισίας. Τα «θηρία» μένουν ατιμώρητα, οι φήμες ότι έχουν «πλάτες» εξαπλώνονται και γιγαντώνουν την έπαρσή τους.

Ο Σταυρής βρίσκει καταφύγιο σε μια φτωχοεκκλησιά. Εκεί γνωρίζει τον παπα-Χαράλαμπο, που φωτίζει μέσα του συμπόνια και ανθρωπιά. Παίρνει ανάσα. Το bullying όμως δεν σταματά. Μέχρι που μια μέρα ξαφνικά εξαφανίζεται από προσώπου γης.

Ο αστυνομικός Περικλής Φιλίππου μπαίνει με ορμή στην έρευνα αλλά γρήγορα συνειδητοποιεί ότι μπροστά του έχει μόνο θεριεμένους τοίχους. Μέχρι που απελπίζεται.

Τι τελικά συνέβη στον Σταυρή;