Από τον αρακά και το μπρόκολο μέχρι τα καρότα και τα φασολάκια, τα κατεψυγμένα λαχανικά προσφέρουν ευκολία και ποικιλία. Ποια όμως η διαφορά τους με τα φρέσκα;

Τα κατεψυγμένα λαχανικά αποτελούν μια πρακτική λύση για όσους δεν έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους ή δεν έχουν φρέσκα προϊόντα στο σπίτι. Από τον αρακά και το καλαμπόκι μέχρι τα καρότα, τα φασολάκια και το μπρόκολο, προσφέρουν τη δυνατότητα να ετοιμάσουμε γρήγορα ένα γεύμα, χωρίς να χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο στο πλύσιμο, το καθάρισμα και το κόψιμο των λαχανικών.

Πόσο υγιεινά είναι, όμως, τα κατεψυγμένα λαχανικά και μπορούν να αντικαταστήσουν επάξια τα φρέσκα; Η διατροφολόγος Nmami Agarwal, σε ανάρτησή της στο Instagram, εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη διατροφική τους αξία και ποια σημεία χρειάζονται προσοχή όταν τα εντάσσουμε στην καθημερινή μας διατροφή.

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1. Τα κατεψυγμένα λαχανικά διατηρούν τα θρεπτικά συστατικά τους

Σύμφωνα με τη Nmami, τα λαχανικά συνήθως συλλέγονται όταν έχουν ωριμάσει και στη συνέχεια καταψύχονται. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη διατήρηση των θρεπτικών συστατικών τους, καθιστώντας τα μια πρακτική εναλλακτική επιλογή έναντι των φρέσκων λαχανικών.

Επομένως, η κατάψυξη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένα λαχανικό χάνει τη διατροφική του αξία. Αντίθετα, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρησή της, προσφέροντας παράλληλα ευκολία στην καθημερινή προετοιμασία των γευμάτων.

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2. Μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής

Τα κατεψυγμένα λαχανικά διευκολύνουν την κατανάλωση μεγαλύτερης ποικιλίας λαχανικών, χωρίς την ανησυχία ότι θα αλλοιωθούν γρήγορα, όπως μπορεί να συμβεί με τα φρέσκα προϊόντα.

Μπορούν να προστεθούν σε σούπες, μαγειρευτά, πιλάφι, ζυμαρικά και πιάτα που παρασκευάζονται στο τηγάνι, εμπλουτίζοντας τα γεύματα με λαχανικά χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία.

Η ευκολία στη χρήση τους μπορεί να βοηθήσει όσους έχουν περιορισμένο χρόνο να εντάξουν περισσότερα λαχανικά στην καθημερινότητά τους και να διατηρήσουν μια πιο ισορροπημένη διατροφή.

3. Προσοχή στο πρόσθετο αλάτι και στα συστατικά

Παρότι τα κατεψυγμένα λαχανικά μπορούν να αποτελούν μια υγιεινή επιλογή, είναι σημαντικό να ελέγχουμε τη σύνθεση των συσκευασμένων προϊόντων.

Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν πρόσθετο νάτριο ή άλλα συστατικά. Για τον λόγο αυτό, η διατροφολόγος συνιστά να διαβάζουμε προσεκτικά τις ετικέτες, ώστε να γνωρίζουμε τι περιλαμβάνει κάθε συσκευασία.

Η επιλογή προϊόντων με απλή σύνθεση μπορεί να συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της ποσότητας αλατιού και των υπόλοιπων συστατικών που καταναλώνουμε.

4. Επιλέξτε απλά κατεψυγμένα λαχανικά ή καταψύξτε τα στο σπίτι

Η Nmami Agarwal προτείνει την επιλογή απλών κατεψυγμένων λαχανικών, χωρίς περιττά πρόσθετα, ή την κατάψυξη φρέσκων λαχανικών στο σπίτι.

Τα προϊόντα χωρίς πρόσθετο αλάτι και άλλες επιπλέον ουσίες επιτρέπουν μεγαλύτερο έλεγχο των υλικών που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα. Παράλληλα, η κατάψυξη φρέσκων λαχανικών στο σπίτι αποτελεί μια εναλλακτική λύση για την καλύτερη αξιοποίησή τους και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Τελικά, αξίζουν τα κατεψυγμένα λαχανικά;

Τα κατεψυγμένα λαχανικά μπορούν να αποτελέσουν μια υγιεινή και εύχρηστη επιλογή, διευκολύνοντας την καθημερινή κατανάλωση λαχανικών ακόμη και όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Το βασικό είναι να επιλέγουμε προϊόντα με απλή σύνθεση, να ελέγχουμε τις διατροφικές ετικέτες και να φροντίζουμε να υπάρχει ποικιλία λαχανικών στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. Δεν χρειάζεται, επομένως, να αποφεύγουμε τα κατεψυγμένα λαχανικά: όταν επιλέγονται σωστά, μπορούν να έχουν ουσιαστική θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή.