Η στασιμότητα αυτή εγείρει ερωτήματα για την ικανότητα της αγοράς να εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα για επενδύσεις, ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στασιμότητα στην τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών αποτυπώνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το τρίτο τρίμηνο του 2026, την ώρα που η πρόσβαση στον δανεισμό εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την πραγματική οικονομία. Παρά τη διατήρηση των κριτηρίων χορήγησης δανείων στα ίδια επίπεδα, η εικόνα απέχει από το να χαρακτηριστεί ενθαρρυντική, καθώς η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια υποχώρησε ελαφρά και οι όροι στεγαστικής πίστης έγιναν αυστηρότεροι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων της ΤτΕ, τα κριτήρια και οι συνολικοί όροι δανεισμού προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Ωστόσο, η ζήτηση για επιχειρηματική χρηματοδότηση κατέγραψε μικρή κάμψη, χωρίς να διαφαίνεται κάποια θεαματική αλλαγή στον ορίζοντα. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το δ΄ τρίμηνο θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα, με οριακή αύξηση της ζήτησης.

Η στασιμότητα αυτή εγείρει ερωτήματα για την ικανότητα της αγοράς να εξασφαλίσει την αναγκαία ρευστότητα για επενδύσεις, ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το γεγονός ότι δεν αυξήθηκαν οι απορρίψεις αιτήσεων δεν αναιρεί την εικόνα περιορισμένης δυναμικής στην πιστωτική επέκταση.

Ακόμη πιο προβληματική είναι η εικόνα για τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα για όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν κατοικία. Παρότι τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων παρέμειναν αμετάβλητα, οι όροι στα στεγαστικά έγιναν αυστηρότεροι, λόγω της αύξησης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων. Αντίθετα, στα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια καταγράφηκε χαλάρωση, χάρη στη μείωση των τραπεζικών περιθωρίων.

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Την ίδια στιγμή, η ζήτηση για στεγαστικά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη και για καταναλωτικά σταθερή, χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική ενίσχυση της δανειοληπτικής δραστηριότητας.

