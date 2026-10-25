Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, με ισόποση συμμετοχή κράτους και διυλιστηρίων.

Με την ενεργειακή ακρίβεια να εξαντλεί τις οικονομικές αντοχές των νοικοκυριών, η κυβέρνηση εξακολουθεί να εξετάζει σενάρια επιδοτήσεων, χωρίς να έχει παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των ανατιμήσεων. Οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές σε καύσιμα και θέρμανση, την ώρα που το οικονομικό επιτελείο αναζητά δημοσιονομικά περιθώρια για την παράταση των μέτρων στήριξης.

Παρά την πίεση που δέχονται οικογένειες και επιχειρήσεις, οι κυβερνητικές αποφάσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα. Οι ανακοινώσεις για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου αναμένονται την επόμενη εβδομάδα, αφήνοντας τους πολίτες σε αβεβαιότητα σχετικά με το πραγματικό κόστος της θέρμανσης και των μετακινήσεων.

Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, με ισόποση συμμετοχή κράτους και διυλιστηρίων. Στο ντίζελ κίνησης προβλέπονται 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη βενζίνη η κρατική ενίσχυση περιορίζεται στα 10 λεπτά.

Η κυβέρνηση επιμένει σε ένα μοντέλο αποσπασματικής στήριξης

Ωστόσο, οι προσωρινές επιδοτήσεις δεν αποτελούν μόνιμη λύση απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα περιορίζουν τις επιβαρύνσεις, η κυβέρνηση επιμένει σε ένα μοντέλο αποσπασματικής στήριξης, το οποίο αφήνει τους καταναλωτές εκτεθειμένους στις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα επιδιώκει να εξασφαλίσει 300 έως 400 εκατ. ευρώ από το 1 δισ. ευρώ της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτήσει πρόσθετες παρεμβάσεις. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων προϋποθέτει ευρωπαϊκή έγκριση, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για τη διάρκεια των επιδοτήσεων.

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