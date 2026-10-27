Πού θα «σφυροκοπήσει» η βροχή ανήμερα της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου - Οι περιοχές στο «μάτι» ισχυρών φαινομένων.

Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης τίθενται 11 περιοχές της χώρας ενόψει του νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να κορυφωθεί ανήμερα της εθνικής επετείου για την 28η Οκτωβρίου μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κίνδυνου.

Ειδικότερα, νωρίτερα σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε υπό τον συντονισμό του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Ευάγγελου Τουρνά, προκειμένου να αξιολογήσει τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.

Μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) για αύριο, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου και οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων.

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Υπενθυμίζεται ότι, ήδη από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, οι ακόλουθες περιοχές:

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

• Η Περιφέρεια Αττικής.

• Οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

• Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Στο πλαίσιο της κατάστασης κινητοποίησης (Red Code), ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τίθεται σε πλήρη ετοιμότητα, με ενεργοποίηση του αναγκαίου προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων για την πρόληψη, την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση ενδεχόμενων συνεπειών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

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Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και οι αρμόδιοι Δήμοι των Κυκλάδων καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Περιφερειακά και Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), προκειμένου να διασφαλιστεί ο απαιτούμενος συντονισμός και η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών πλημμυρικών φαινομένων. Σε συνέχεια της σημερινής συνεδρίασης, παραμένουν σε ισχύ σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας όλα τα μέτρα που αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.), στις 26 Οκτωβρίου 2026.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, διατηρώντας αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιουδήποτε συμβάντος.

Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.