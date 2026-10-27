Για να αποτρέψουν την πλήρη εξαφάνιση του είδους οι φύλακες του εθνικού πάρκου μετέφεραν και τις 15 χελώνες που είχαν απομείνει σε μια ελεγχόμενη εγκατάσταση αναπαραγωγής στο νησί Σάντα Κρουζ.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, οικολόγοι που ερευνούσαν το νησί Εσπανιόλα στα Γκαλαπάγκος ανακάλυψαν ότι είχαν απομείνει ζωντανές μόλις 15 γιγάντιες χελώνες. Φαλαινοθήρες και ναυτικοί κυνηγούσαν τον πληθυσμό τους επί δεκαετίες, ενώ οι κατσίκες που είχαν εισαχθεί στο νησί είχαν καταστρέψει την αυτοφυή βλάστησή του. Με 12 θηλυκές και τρία αρσενικά διάσπαρτα σε έναν κατεστραμμένο βιότοπο, η φυσική αναπαραγωγή είχε ουσιαστικά σταματήσει.

Οι οικολόγοι μετέφεραν όλες τις χελώνες που είχαν απομείνει σε αιχμαλωσία στο νησί Σάντα Κρουζ, ξεκινώντας μια κρίσιμη προσπάθεια για την ανασύσταση ενός είδους από μια χούφτα επιζώντα ζώα. Για να αποτρέψουν την πλήρη εξαφάνιση του είδους Chelonoidis hoodensis, οι φύλακες του εθνικού πάρκου μετέφεραν και τις 15 χελώνες που είχαν απομείνει σε μια ελεγχόμενη εγκατάσταση αναπαραγωγής στο νησί Σάντα Κρουζ. Η έκτακτη αυτή προσπάθεια έθεσε σε κίνηση ένα πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας 55 ετών, το οποίο τελικά οδήγησε στην επιστροφή περισσότερων από 2.000 χελωνών στην Εσπανιόλα και στην αποκατάσταση ενός αυτοσυντηρούμενου άγριου πληθυσμού σύμφωνα με το futura-sciences.com.

Η επιστροφή του Ντιέγκο και το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία

Η πρωτοβουλία αναπαραγωγής απέκτησε μεγαλύτερη δυναμική το 1977, όταν ένα τρίτο αρσενικό προστέθηκε στην εγκατάσταση. Το όνομά του ήταν Ντιέγκο. Είχε συλλεχθεί από την Εσπανιόλα στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και είχε περάσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, προτού οι οικολόγοι οργανώσουν την επιστροφή του στα Γκαλαπάγκος.

Ο Ντιέγκο έγινε γρήγορα η πιο προβεβλημένη μορφή του προγράμματος. Σύμφωνα με τα αρχεία της San Diego Zoo Wildlife Alliance, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο κέντρο αναπαραγωγής έγινε πατέρας περίπου 800 νεοσσών. Εκτιμήσεις της Galápagos Conservancy δείχνουν ότι ο Ντιέγκο συνέβαλε περίπου στο 40% του συνόλου των χελωνών που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία και απελευθερώθηκαν ξανά στο νησί Εσπανιόλα.

Παρότι τα μέσα ενημέρωσης συχνά παρουσίαζαν τον Ντιέγκο ως το ζώο που έσωσε μόνο του το είδος του, τα αρχεία διατήρησης δείχνουν ότι η συμβολή του αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συμμετείχαν και τα 15 αρχικά ζώα που αποτέλεσαν τη βάση του πληθυσμού.

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Οι γενετικές μελέτες αποκαλύπτουν μια συλλογική προσπάθεια ανάκαμψης

Γενετική έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2004 στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the Royal Society B από τον Michel Milinkovitch και τους συνεργάτες του παρείχε λεπτομερή ανάλυση της καταγωγής του αυξανόμενου πληθυσμού χελωνών. Μελετώντας 134 χελώνες που είχαν δειγματοληφθεί στην Εσπανιόλα το 1994, οι ερευνητές κατάφεραν να προσδιορίσουν την καταγωγή όλων εκτός από δύο.

Τα γενετικά δεδομένα έδειξαν ότι η αναπαραγωγική επιτυχία των τριών αρσενικών που αποτέλεσαν τη βάση του πληθυσμού διέφερε σημαντικά. Ο Ντιέγκο, ο οποίος είχε καταγραφεί με τον κωδικό E15, έγινε πατέρας ενός μεγάλου ποσοστού των απογόνων. Ωστόσο, ένα ακόμη αρσενικό, με την ονομασία E5, συνέβαλε σε παρόμοιο βαθμό στη δημιουργία της νέας γενιάς. Το τρίτο αρσενικό, E3, συνέβαλε σε πολύ μικρότερο ποσοστό.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2013 στο επιστημονικό περιοδικό Evolutionary Applications εξέτασε την εξέλιξη του αναπαραγωγικά ενεργού πληθυσμού με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών, το μέγεθος του αναπαραγωγικού πληθυσμού αυξήθηκε από 5,5 το 1994 σε 7,6 το 2003 και 7,9 το 2007. Παρά τη σημαντική αύξηση του συνολικού αριθμού των χελωνών, η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας παραμένει βασική πρόκληση, καθώς ο σημερινός πληθυσμός κατάγεται από μόλις 15 αρχικά άτομα.

Η αποκατάσταση του νησιού και η επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον

Η αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ήταν μόνο ένα μέρος της προσπάθειας αποκατάστασης. Για να μπορέσουν οι χελώνες που απελευθερώνονταν να επιβιώσουν, έπρεπε να αποκατασταθεί και ο φυσικός βιότοπος της Εσπανιόλα. Οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την πλήρη εξάλειψη των άγριων κατσικιών από το νησί το 1978, επιτρέποντας στην αυτοφυή βλάστηση και στις συστάδες κάκτων του γένους Opuntia να ανακάμψουν φυσικά.

Με την αποκατάσταση του οικοσυστήματος, οι χελώνες που απελευθερώθηκαν άρχισαν να αναπαράγονται στη φύση. Το 1994, καμία από τις 134 χελώνες που εξετάστηκαν στην Εσπανιόλα δεν είχε εκκολαφθεί στο ίδιο το νησί. Το 2003, τα άτομα που είχαν γεννηθεί εκεί αποτελούσαν το 2,6% των χελωνών του δείγματος, ενώ το 2007 το ποσοστό είχε αυξηθεί σχεδόν στο 24%. Στις 15 Ιουνίου 2020, η Διεύθυνση του Εθνικού Πάρκου Γκαλαπάγκος και η Galápagos Conservancy ανακοίνωσαν επίσημα την ολοκλήρωση του προγράμματος αναπαραγωγής. Το προσωπικό έθεσε σε καραντίνα, περιέθαλψε και τοποθέτησε μικροτσίπ στον Ντιέγκο και στις άλλες 14 αρχικές χελώνες που αποτέλεσαν τη βάση του πληθυσμού, προτού τις μεταφέρει πίσω στο εσωτερικό της Εσπανιόλα, στην περιοχή Las Tunas, η οποία είναι πλούσια σε κάκτους.

Εξοπλισμένες με πομπούς GPS και υπό την παρακολούθηση καμερών πεδίου που ενεργοποιούνται με την κίνηση, οι 15 χελώνες που αποτέλεσαν τη βάση του προγράμματος επέστρεψαν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπου ζουν πλέον περισσότερες από 2.300 χελώνες που προέρχονται από αυτές.