Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του πάρκου χρησιμοποίησαν ειδικά φυσίγγια αερίου, προσπαθώντας να τρομάξουν την τίγρη και να την απομακρύνουν από τον άνδρα.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το Σάββατο (10.10.2026) στη Βρετανία, όταν μια τίγρη επιτέθηκε σε άνδρα που μπήκε στον περιφραγμένο χώρο της, στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Ντόνκαστερ. Ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το περιστατικό με την επίθεση από την τίγρη στον άνδρα που μπήκε στον χώρο της σε ζωολογικό κήπο στην Βρετανία, σημειώθηκε περίπου στις 13:30, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Ο άνδρας, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, φέρεται να ήταν ιδιαίτερα αναστατωμένος όταν μπήκε στον χώρο του άγριου ζώου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η τίγρης του επιτέθηκε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

{https://x.com/SemperRaw/status/2108953813512028338}

Η στιγμή που η τίγρης επιτίθεται στον άνδρα

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο φαίνεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα να είναι γονατισμένος στο έδαφος, με τα χέρια ανοιχτά.

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Η τίγρης τον πλησιάζει από πίσω και ξαφνικά τον δαγκώνει στην πλάτη, ρίχνοντάς τον κάτω. Το ζώο συνεχίζει την επίθεση και στη συνέχεια στέκεται πάνω από τον τραυματισμένο άνδρα. Σε άλλο σημείο του βίντεο, ο άνδρας φαίνεται να δείχνει την τίγρη με το δάχτυλό του, ενώ ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα «Σταμάτα!».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί γιατί μπήκε στον περιφραγμένο χώρο του ζώου.

Μεγάλη κινητοποίηση – Μαρτυρίες για πυροβολισμούς

Αμέσως μετά την επίθεση σήμανε συναγερμός στο πάρκο. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα και ελικόπτερο αεροδιακομιδής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργαζόμενοι του πάρκου χρησιμοποίησαν ειδικά φυσίγγια αερίου, προσπαθώντας να τρομάξουν την τίγρη και να την απομακρύνουν από τον άνδρα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν έως και πέντε πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα τι ακριβώς προκάλεσε τους κρότους.

Αρχικά υπήρξε σύγχυση για την τύχη του ζώου, όμως η αστυνομία ξεκαθάρισε ότι η τίγρης παρέμεινε στον χώρο της και δεν υπήρξε κίνδυνος για τους επισκέπτες.

Πανικός στο πάρκο

Μετά το περιστατικό, το προσωπικό ζήτησε από τους επισκέπτες να αποχωρήσουν αμέσως από τις εγκαταστάσεις.

Ο Ντόμινικ Φορντ, που βρισκόταν στο πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι τού ζήτησαν να κατευθυνθεί προς την έξοδο.

Όπως περιέγραψε, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, το προσωπικό παρέμεινε ψύχραιμο. Ο ίδιος είδε να φτάνουν ένα ελικόπτερο, ασθενοφόρο και πολλοί αστυνομικοί.

Μια άλλη επισκέπτρια, η Τία Χάνσον, δήλωσε στην εφημερίδα The Star ότι ο διάδρομος κοντά στον χώρο της τίγρης είχε αποκλειστεί.

«Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο. Ο κόσμος λέει ότι άκουσε έναν πυροβολισμό και ότι κάποιος είτε πήδηξε είτε έπεσε μέσα», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι κατά την αποχώρησή τους οι επισκέπτες αντίκρισαν μαύρα προστατευτικά καλύμματα, τα οποία είχαν τοποθετηθεί γύρω από τον χώρο της επίθεσης.

«Όταν φεύγεις, πρέπει να περάσεις μπροστά από τον χώρο της τίγρης και είχαν τοποθετήσει παντού μαύρους μουσαμάδες, οπότε δεν μπορούσες να δεις και πολλά», είπε χαρακτηριστικά.

Τι ανακοίνωσαν η αστυνομία και οι διασώστες

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Γιορκσάιρ επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 13:33 το μεσημέρι.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι κληθήκαμε στις 13:33 το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 για περιστατικό στο Yorkshire Wildlife Park, στο Ντόνκαστερ», ανέφερε εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

Στο σημείο στάλθηκαν δύο ασθενοφόρα, ελικόπτερο αεροδιακομιδής και γιατρός, προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια στον τραυματία.

Από την πλευρά της, η αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ ανακοίνωσε ότι έλαβε την πρώτη αναφορά στις 13:35.

«Στις 13:35 σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, λάβαμε αναφορές ότι ένας άνδρας εισήλθε στον περιφραγμένο χώρο τίγρης στο Yorkshire Wildlife Park», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Η τίγρης επιτέθηκε στη συνέχεια στον άνδρα, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό».

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια του άνδρα, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Στο Yorkshire Wildlife Park ζουν δύο τίγρεις Αμούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα υποείδη τίγρης στον κόσμο.

Πρόκειται για τη θηλυκή Τσούνα (Tschuna), βάρους περίπου 108 κιλών, και την αρσενική Αλτάι (Altai), η οποία μεταφέρθηκε στο πάρκο τον Μάρτιο του 2025.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποια από τις δύο τίγρεις επιτέθηκε στον άνδρα.

Κλειστό το πάρκο και την Κυριακή

Η διοίκηση του Yorkshire Wildlife Park ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκαν αμέσως τα μέτρα έκτακτης ανάγκης και ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

«Οι διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ενεργοποιήθηκαν αμέσως και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο», ανέφερε.

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές για να εξακριβώσουμε τι ακριβώς συνέβη».

Το πάρκο θα παραμείνει κλειστό και την Κυριακή (11.10.2026), ενώ η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.