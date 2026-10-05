Το Audley Shiplake Meadows περιλαμβάνει 65 διαμερίσματα για ηλικιωμένους, πολυτελείς μεζονέτες και εξοχικές κατοικίες για άτομα άνω των 65 ετών, όλα με δικό τους μπαλκόνι, βεράντα ή ιδιωτικό κήπο.

Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που η Mary Berry, γνωστή από το Bake Off, εξέφραζε τον ενθουσιασμό της για το νέο της κεφάλαιο σε έναν οικισμό συνταξιούχων στο Όξφορντσαϊρ.

Η θρυλική μαγείρισσα, η οποία είναι πλέον 91 ετών, υπήρξε κριτής στο δημοφιλές σόου του BBC Great British Bake Off από το 2010 έως το 2016, προτού η εκπομπή μετακομίσει στο Channel 4.

Η Dame Mary ζει στο Χένλεϊ, στο νότιο Όξφορντσαϊρ, μαζί με τον σύζυγό της Paul Hunnings από το 2019. Τώρα, η «Βασίλισσα των Κέικ» έδωσε το «παρών» στα επίσημα εγκαίνια του Audley Shiplake Meadows, ενός πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών για ηλικιωμένους κοντά στο Χένλεϊ.

Η ίδια δήλωσε σχετικά: «Ήταν τεράστια χαρά να συμμετάσχω στα επίσημα εγκαίνια του Audley Shiplake Meadows. Καθώς ζω σε αυτήν την περιοχή τα τελευταία επτά χρόνια, ξέρω καλά ότι οι νέοι ένοικοι θα είναι ευτυχισμένοι εδώ. Είτε απολαμβάνουν τα υπέροχα νέα τους σπίτια, είτε ασχολούνται με τα μποστάνια τους, είτε κάνουν βόλτες στην πανέμορφη εξοχή ή μια ημερήσια εκδρομή στο Χένλεϊ, έχουν τόσα πολλά να απολαύσουν.

Βλέπω ήδη πόσο ομαλά θα ενταχθεί το Audley Shiplake Meadows στην τοπική κοινωνία, χάρη στο όμορφο μπαρ και μπιστρό του που είναι ανοιχτό για όλους. Ανυπομονώ να δω αυτόν τον οικισμό να ανθίζει τα επόμενα χρόνια».

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Στην τελετή κοπής της κορδέλας, τη Dame Mary πλαισίωσαν σημερινοί και υποψήφιοι ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς και ο Nick Sanderson, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Audley Villages.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια δεξίωση με σαμπάνια, ομιλίες από τη Dame Mary και τον κ. Sanderson, καθώς και μια ξενάγηση στον νέο οικισμό και στους χώρους του, ενώ η ενημέρωση ολοκληρώθηκε με ένα απολαυστικό βρετανικό απογευματινό τσάι.

Το Audley Shiplake Meadows περιλαμβάνει 65 διαμερίσματα για ηλικιωμένους, πολυτελείς μεζονέτες και εξοχικές κατοικίες για άτομα άνω των 65 ετών, όλα με δικό τους μπαλκόνι, βεράντα ή ιδιωτικό κήπο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο σχεδιασμός του οικισμού βασίστηκε στα παραδοσιακά χαρακτηριστικά και υλικά του νότιου Όξφορντσαϊρ, προκειμένου να ταιριάζει απόλυτα με το φυσικό περιβάλλον.

Με την αγορά κατοικίας στον οικισμό, οι ιδιοκτήτες γίνονται αυτόματα μέλη του Audley Club, το οποίο διαθέτει το lounge bar και bistro Tennyson, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και αίθουσα fitness, καθώς και υπηρεσίες ευεξίας.

Ο κ. Sanderson δήλωσε: «Ήταν μεγάλη μου χαρά να φιλοξενήσω τα επίσημα εγκαίνια του Audley Shiplake Meadows μαζί με τη Dame Mary Berry, τους νέους και υποψήφιους ιδιοκτήτες, καθώς και τους συνεργάτες μας από τις κοινοπραξίες O’Shea και Galliard.

Το Shiplake Meadows είναι ένας πανέμορφος οικισμός σε ένα καταπληκτικό τοπίο και ανυπομονώ να δώ την κοινότητα να μεγαλώνει καθώς καλωσορίζουμε ολοένα και περισσότερο κόσμο. Το να προσφέρουμε περισσότερες επιλογές στην αγορά κατοικίας για συνταξιούχους είναι κάτι που μας παθιάζει».

Πηγή: oxfordmail.co.uk