Νέα κλήρωση του Τζόκερ, έπειτα από επτά τζακ ποτ.

Τουλάχιστον 1,8 εκατ. ευρώ μοιράζει το Τζόκερ στη σημερινή (24/11) κλήρωση, στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας.

Στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (22/11) σημειώθηκε το έβδομο διαδοχικό τζακ ποτ και έχει το χρηματικό έπαθλο αυξήθηκε σε τουλάχιστον 1,8 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: