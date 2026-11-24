«Ξανά και για πάντα πρωταθλητές Αφρικής», λέει η Σενεγάλη.

Δέκα μήνες μετά τον χαοτικό τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025, ο τίτλος επέστρεψε στη Σενεγάλη, την οποία δικαίωσε το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Η Σενεγάλη κατέκτησε τον τίτλο στον αγωνιστικό χώρο, νικώντας το Μαρόκο τον περασμένο Ιανουάριο (1-0 στην παράταση). Όμως, δύο μήνες αργότερα έχασε τον τίτλο στα χαρτιά, καθώς η επιτροπή εφέσεων της Αφρικανικής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας ακύρωσε τη νίκη της και κατακύρωσε το ματς υπέρ του Μαρόκου με 3-0.

Το ζήτημα αφορούσε το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, στις καθυστερήσεις του δεύτερου ημιχρόνου. Το CAS ανέτρεψε την προηγούμενη απόφαση, με βάση την επιλογή του διαιτητή Ζαν Ζακ Νταλά να συνεχιστεί το ματς μετά τη διαμαρτυρία.

«Ξανά και για πάντα πρωταθλητές Αφρικής», ανέφερε ανάρτηση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης.

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Οι κανονισμοί της διοργάνωσης προέβλεπαν ότι εάν μια ομάδα αρνηθεί να παίξει, θα πρέπει να θεωρείται ότι έχασε τον αγώνα. Όμως, το CAS ανέφερε ότι αυτοί οι κανονισμοί αφορούν μόνο περιπτώσεις στις οποίες «η συμπεριφορά μιας ομάδας οδηγεί τον διαιτητή σε οριστική διακοπή της αναμέτρησης».

Ο Νταλά «δεν υπέπεσε σε νομικό σφάλμα» όταν συνέχισε το ματς και είχε την «αποκλειστική αρμοδιότητα» να λάβει αυτή την απόφαση, υπογράμμισε το CAS, σημειώνοντας ότι οι τρεις δικαστές του κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση.

Οι δικαστές «αναγνώρισαν ότι ο διαιτητής έπρεπε να αποφασίσει σε ατμόσφαιρα ακραίας έντασης», ωστόσο «αυτές οι συνθήκες δεν δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό της απόφασης ως “αυθαίρετης”. Αντιθέτως, η κρίση του διαιτητή δεν φάνηκε να έχει επηρεαστεί από εξωγενείς παράγοντες», επεσήμανε το CAS.

Ο επεισοδιακός τελικός του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Η Σενεγάλη νίκησε στον τελικό με 1-0 στην παράταση, με χαοτικές σκηνές στον αγωνιστικό χώρο και επεισόδια στις κερκίδες. Κατέκτησε τον τίτλο έπειτα από 15λεπτη διακοπή, καθώς ενώ το σκορ ήταν 0-0 οι παίκτες της Σενεγάλης αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενοι για το πέναλτι που κέρδισε το Μαρόκο στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης. Τελικά ο διαιτητής επέτρεψε να συνεχιστεί το ματς μετά τη διαμαρτυρία, ο Μπραχίμ Ντίας αστόχησε στο πέναλτι και η Σενεγάλη νίκησε στην παράταση με γκολ του Παπέ Γκουέι.

Όμως, το σίριαλ συνεχίστηκε τους επόμενους μήνες. Οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης έκαναν παρέλαση με το τρόπαιο πριν από ματς εναντίον του Περού τον Μάρτιο, όταν ήδη τους είχε αφαιρεθεί ο τίτλος. Τόσο η Σενεγάλη όσο και το Μαρόκο συμμετείχαν στο Μουντιάλ 2026 θεωρώντας ότι ήταν οι νόμιμοι πρωταθλητές Αφρικής.

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Πηγή: Associated Press