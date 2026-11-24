Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026.

Το ΥΓΕΙΑ, υπηρετώντας την έρευνα και την επιμόρφωση της ιατρικής κοινότητας, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της νέας γενιάς ιατρών και διοργανώνει για 15η χρονιά το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης στην «Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική και Ουρογυναικολογία». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος έχουν εκπαιδευτεί πλέον των 150 ιατρών γυναικολόγων στην Ενδοσκοπική Γυναικολογική Χειρουργική, συμβαδίζοντας με τη φιλοσοφία του ΥΓΕΙΑ για συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα οργανώνεται και υλοποιείται υπό την εποπτεία του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ και τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος και της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης. Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δρ. Στέφανος Χανδακάς, MD, MBA, PhD, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΥΓΕΙΑ.

Το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας 4 μηνών, απευθύνεται σε νέους Μαιευτήρες - Γυναικολόγους, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τεχνικές της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής στη Γυναικολογική Ενδοσκοπική Χειρουργική. Το θεωρητικό μέρος του προγράμματος θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του ΥΓΕΙΑ, ενώ το πρακτικό μέρος στο εργαστήριο ανατομίας του HEAL Academy. Μετά το πέρας του προγράμματος θα απονεμηθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 12 Ιανουαρίου 2027 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 210-6869279 ή να αποστείλετε e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.