«Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση». Το ΥΓΕΙΑ και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μεταφέρουν το μήνυμα της πρόληψης του καρκίνου του μαστού μέσα και έξω από το Telekom Center Athens.

Με αφορμή τον Οκτώβριο, Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, το ΥΓΕΙΑ παρουσιάζει την καμπάνια «Pink Reminder – Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση», μια πρωτοβουλία που υπενθυμίζει στις γυναίκες τη σημασία του τακτικού προληπτικού ελέγχου. Μέσα στους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, η φροντίδα της υγείας μας συχνά περνά σε δεύτερη μοίρα. Ένα ραντεβού αναβάλλεται, ένας προληπτικός έλεγχος μετατίθεται για αργότερα. Το Pink Reminder έρχεται να υπενθυμίσει ότι η πρόληψη δεν χρειάζεται να περιμένει. Αρχίζει από μία απόφαση.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, το ΥΓΕΙΑ ενώνει τις δυνάμεις του με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, με τη συμμετοχή της White Veil, μεταφέροντας το μήνυμα της πρόληψης στο Telekom Center Athens, μέσα από μια σειρά δράσεων στους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στη EuroLeague, καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου.

Η καμπάνια Pink Reminder θα προβάλλεται στις οθόνες LED του γηπέδου, ενώ οι παίκτες και τα μέλη του επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR θα συμμετέχουν στη δράση, φορώντας ειδικά σχεδιασμένα Pink Reminder αυτοκόλλητα κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

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Παράλληλα, Pink Reminder T-shirts θα διανέμονται στους φιλάθλους κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, ενώ μέσα από τις ανακοινώσεις του εκφωνητή του γηπέδου θα μεταδίδεται το μήνυμα της καμπάνιας, υπενθυμίζοντας τη σημασία της πρόληψης.

Ξεχωριστή θέση στην πρωτοβουλία έχει το Pink Reminder Cam, μέσα από το οποίο το ΥΓΕΙΑ θα προσφέρει δωρεάν check up σε γυναίκες που θα συμμετέχουν στη δράση κατά τη διάρκεια των εντός έδρας αγώνων της EuroLeague. Μια ενέργεια που δίνει στο μήνυμα της πρόληψης ουσιαστικό περιεχόμενο, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να κάνουν ένα βήμα για τη φροντίδα της υγείας τους.

Στην καμπάνια συμμετέχει και η White Veil, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης μέσα από την προβολή του στις εξωτερικές οθόνες του Telekom Center Athens και τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού που θα αναδεικνύει τις δράσεις της πρωτοβουλίας.

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ προσφέρει ειδικές προνομιακές τιμές σε εξετάσεις πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού, δίνοντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τον προληπτικό τους έλεγχο έως τις 31 Οκτωβρίου, με δυνατότητα πραγματοποίησης των εξετάσεων έως το τέλος του έτους.

Περισσότερες πληροφορίες για την καμπάνια Pink Reminder, τις διαθέσιμες διαγνωστικές εξετάσεις και τις προνομιακές παροχές του ΥΓΕΙΑ είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.hygeia.gr/oktovrios-minas-kata-toy-karkinoy-toy-mastoy/

Γιατί η πρόληψη του καρκίνου του μαστού δεν αφορά μόνο τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος είναι η αφορμή. Η πρόληψη είναι μια απόφαση που αξίζει να πάρουμε σήμερα.