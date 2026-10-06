Οι δύο πόλεις είναι οι μεγαλύτερες της Νότιας Καλιφόρνιας και φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων βάσεις του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οργή έχουν προκαλέσει στην Καλιφόρνια δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στη Νεμπράσκα, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στην άνοδο των τιμών της βενζίνης, ως συνέπεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το να «καταστρέψει» η Τεχεράνη το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο θα ήταν «ένα μικρό τίμημα που αξίζει να πληρώσουμε» για να διατηρηθεί η ασφάλεια στον κόσμο.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Γκάβιν Νιούσομ, χαρακτήρισε τον πρόεδρο των ΗΠΑ «παρανοϊκό και επικίνδυνο», ενώ η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, ανέφερε: «Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί και να ενθαρρύνει επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πολιτών».

{https://x.com/GavinNewsom/status/2107288831112466787}

Οι δύο πόλεις είναι οι μεγαλύτερες της Νότιας Καλιφόρνιας και φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων βάσεις του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας.

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Μιλώντας στη Νεμπράσκα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράν σχεδόν τελειωμένο. Μέλη του ακροατηρίου επευφημούσαν την ώρα που έκανε τις δηλώσεις για τις δύο πόλεις της Καλιφόρνιας.

Αντιδράσεις

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η πόλη του «δεν είναι παράπλευρη απώλεια», ζητώντας από τον Τραμπ να την αφήσει έξω από την «απερίσκεπτη πολεμική ρητορική» του.

{https://x.com/MayorToddGloria/status/2107295637058494706}

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκ. Νιούσομ κοινοποίησε δημοσίευμα των Los Angeles Times για τις δηλώσεις του Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «αηδιαστικές και λόγο αποκλεισμού του από το αξίωμα».

{https://x.com/CAgovernor/status/2107328276524114043}

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη απαντήσει στις δηλώσεις των ηγετών της Καλιφόρνιας.

Με πληροφορίες από BBC