Πρόκειται για ιστορική πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη φορά που το AfD κατακτά τη θέση του προέδρου σε κοινοβούλιο γερμανικού ομόσπονδου κρατιδίου.

Ένα μήνα μετά τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, το περιφερειακό κοινοβούλιο συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα στο Μαγδεμβούργο με βασικό θέμα την ανάδειξη του προεδρείου. Το ακροδεξιό AfD πρότεινε για την προεδρία τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής του ομάδας, Τομπίας Ράους.

Ο 35χρονος, επιχειρηματίας στον χώρο των ακινήτων και μέλος του τοπικού κοινοβουλίου από το 2016, εξελέγη εντέλει πρόεδρος με τη στήριξη του λαϊκιστικού κόμματος BSW.

Στη μυστική ψηφοφορία επί συνόλου 82 εγγεγραμμένων βουλευτών, ο Ράους συγκέντρωσε 48 ψήφους υπέρ έναντι 29 κατά, ενώ υπήρξαν και 5 αποχές.

Δεδομένου ότι το AfD διαθέτει 39 έδρες και το BSW 5 (συνολικά 44), το αποτέλεσμα δείχνει ότι υπέρ του Ράους ψήφισαν και βουλευτές από άλλα κόμματα, παρότι οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει κάθε συνεργασία με το AfD.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι, στη συγκεκριμένη περιοχή, η τοπική υπηρεσία προστασίας του συντάγματος κατατάσσει επίσημα το κόμμα στις επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικές οργανώσεις.

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Σημειώνεται πως η σημερινή συνεδρίαση δεν αφορούσε την εκλογή πρωθυπουργού.

Ο επικεφαλής του AfD στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, προγραμματίζει να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης τον Δεκέμβριο, ποντάροντας στη στήριξη τουλάχιστον τριών βουλευτών από την αντιπολίτευση προκειμένου να εκλεγεί ως ο πρώτος ακροδεξιός πρωθυπουργός στην ιστορία της σύγχρονης Γερμανίας.

Πηγή: DW