Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Σάντσεθ επιχειρεί να προωθήσει μέτρα για τη στέγαση μέσω της Diputación Permanente.

Το υπουργικό συμβούλιο της Ισπανίας ενέκρινε εκ νέου σήμερα, Τρίτη, δύο διατάγματα για τη στέγαση, η απόρριψη των οποίων από το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα οδήγησε τον πρωθυπουργό, Πέδρο Σάντσεθ, στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Τα διατάγματα θα τεθούν προς έγκριση στην Diputación Permanente, το περιορισμένο κοινοβουλευτικό όργανο που συνεχίζει να λειτουργεί μετά τη διάλυση της Βουλής, ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση TVE.

Το 69μελές όργανο, στο οποίο συμμετέχει και η πρόεδρος της Βουλής, Φρανθίνα Αρμενγκόλ, από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Σάντσεθ, διαθέτει οριακή πλειοψηφία υπέρ των μέτρων, σύμφωνα με την TVE.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

ανώτατα όρια στα ενοίκια,

προσωρινή απαγόρευση των εξώσεων,

περιορισμούς στις αγορές κατοικιών από εταιρείες.

Τα διατάγματα θα εφαρμοστούν προσωρινά έως ότου συγκροτηθεί το νέο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την TVE.

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«Μικρές αλλαγές»

Ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Ερνέστ Ουρτασούν, δήλωσε χθες, Δευτέρα, στους δημοσιογράφους ότι τα νέα διατάγματα περιλαμβάνουν ορισμένες μικρές αλλαγές –δεν θα μπορούσε να υποβληθεί ένα κείμενο που έχει ήδη καταψηφιστεί, εάν δεν περιλαμβάνει νέες διατάξεις– χωρίς όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις από τα αρχικά, που απέρριψε το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα.

«Σε ό,τι αφορά την προστασία, σίγουρα θα βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο ή ακόμη και πάνω από όσα συμφωνήσαμε την προηγούμενη φορά», δήλωσε.

Όπως είπε, θα διατηρηθούν μέτρα όπως η απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, η παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, η ρύθμιση των τουριστικών και εποχικών μισθώσεων, καθώς και οι περιορισμοί στους λεγόμενους «γύπες των ακινήτων» – τα επενδυτικά fund που αγοράζουν ακίνητα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

«Τα διατάγματα δεν μπορούν να κατατεθούν ακριβώς όπως ήταν την προηγούμενη φορά, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε καμία περίπτωση αυτές οι αλλαγές δεν θα σημαίνουν έκπτωση σε οποιοδήποτε από τα μέτρα προστασίας που συμφωνήσαμε. Καμία», υπογράμμισε ο υπουργός.

Μπορεί η κυβέρνηση να εγκρίνει διατάγματα με διαλυμένο Κοινοβούλιο;

Η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε υπηρεσιακή κατάσταση και διατηρεί όλες τις αρμοδιότητές της έως τη διεξαγωγή των εκλογών. Η προκήρυξη εκλογών συνεπάγεται τη διάλυση του Κογκρέσου και της Γερουσίας, αλλά δεν περιορίζει τις εξουσίες της κυβέρνησης.

Το Σύνταγμα επιτρέπει στην κυβέρνηση να προσφεύγει στη διαδικασία του νομοθετικού διατάγματος σε περιπτώσεις «εξαιρετικής και επείγουσας ανάγκης». Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς το εάν αυτή η προϋπόθεση συντρέχει στην περίπτωση της στεγαστικής πολιτικής, όμως η διαδικασία είναι ίδια με εκείνη που ακολουθήθηκε και την περασμένη εβδομάδα.

Πρόκειται για νομοθετικές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει υποχρεωτικά να επικυρωθούν ή να απορριφθούν μέσα σε έναν μήνα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ισπανίας (BOE). Σε αυτό το σημείο έρχεται τώρα να παίξει ρόλο η Diputación Permanente.

Αντίστοιχη περίπτωση το 2019

Μετά τη διάλυση του Κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2019, η Diputación Permanente επικύρωσε επτά διατάγματα πριν από τη συγκρότηση του νέου Κογκρέσου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Σάντσεθ επιχειρεί να προωθήσει μέτρα για τη στέγαση μέσω της Diputación Permanente.

Μετά τη διάλυση του Κοινοβουλίου στις 5 Μαρτίου 2019, η κυβέρνηση ενέκρινε την επόμενη ημέρα νέο διάταγμα για τις μισθώσεις, παρόμοιο με εκείνο που είχε απορρίψει η ολομέλεια του Κογκρέσου στα τέλη του 2018. Σχεδόν έναν μήνα αργότερα, η Diputación Permanente το επικύρωσε, με τη στήριξη ορισμένων κομμάτων που είχαν καταψηφίσει την αρχική εκδοχή του.

Το διάταγμα αφορούσε τον νόμο περί αστικών μισθώσεων και, μεταξύ άλλων, παρέτεινε τη διάρκεια των συμβάσεων ενοικίασης. Οι ανανεώσεις αυξήθηκαν από τρία σε πέντε χρόνια όταν ο ιδιοκτήτης ήταν φυσικό πρόσωπο και σε επτά χρόνια όταν ήταν εταιρεία.

Το Λαϊκό Κόμμα προσέφυγε κατά της επικύρωσης στο Συνταγματικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν πληρούνταν η προϋπόθεση της εξαιρετικής και επείγουσας ανάγκης. Το δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικές δύο πρόσθετες διατάξεις του διατάγματος: στη μια περίπτωση επειδή δεν είχε τεκμηριωθεί η επείγουσα ανάγκη και στην άλλη επειδή το ζήτημα μπορούσε να ρυθμιστεί με κανονιστική πράξη. Ωστόσο, το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε το υπόλοιπο νομοθέτημα.

Γιατί μπορεί να εγκριθούν τώρα τα μέτρα;

Η Diputación Permanente αποτελείται από 69 βουλευτές των διαφόρων πολιτικών σχηματισμών. Σε αντίθεση με την ολομέλεια του Κογκρέσου, ο συνασπισμός που είχε στηρίξει το πρώτο νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση διαθέτει οριακή πλειοψηφία, με 35 έδρες, έναντι 34 των PP, Vox και Junts.

Ωστόσο, το δεύτερο διάταγμα, που αφορά τις συμβάσεις ενοικίασης αορίστου διάρκειας, δεν διαθέτει προς το παρόν την απαιτούμενη πλειοψηφία ούτε στην Diputación Permanente. Και αυτό επειδή το PNV είχε επίσης καταψηφίσει το συγκεκριμένο μέτρο. Έτσι, η ψηφοφορία θα μπορούσε να διαμορφωθεί σε 34 ψήφους υπέρ έναντι 35 κατά.

Πηγές του PNV έχουν δηλώσει ότι θα περιμένουν να εξετάσουν λεπτομερώς τα νέα κείμενα πριν αποφασίσουν τη στάση τους.

Δεν ισχύει το ίδιο για το Junts, καθώς η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να διαπραγματευτεί με το καταλανικό κόμμα.

Με πληροφορίες από Reuters, rtve.es