Το κοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών στις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε διάγγελμά του, αφού την Παρασκευή το κοινοβούλιο απέρριψε νομοσχέδιο της κυβέρνησής του με στόχο την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Η εκλογική αναμέτρηση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της τελευταίας μεγάλης σοσιαλιστικής κυβέρνησης στην ΕΕ και να απομακρύνει από την πολιτική πρώτη γραμμή έναν από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από διαβουλεύσεις με μέλη της κυβέρνησής του, στελέχη του κόμματός του και συμμάχους από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, ο Σάντσεθ αποφάσισε τελικά να προχωρήσει στη διάλυση του κοινοβουλίου, εννέα μήνες πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής περιόδου, την οποία μέχρι σήμερα σκόπευε να εξαντλήσει.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κυβέρνησή του «έχει κάνει λάθη» λέγοντας πως δεν κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα είχε θέσει ως στόχο.

Ο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν αν θέλουν «να ενταχθούν στο ακροδεξιό κύμα που οδηγεί σε οπισθοδρόμηση όπου κυβερνά» ή να δώσουν στην Ισπανία «μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία», ώστε η χώρα «να συνεχίσει να αποτελεί προπύργιο ανοιχτής κοινωνίας και κοινωνικής δικαιοσύνης», καθώς και «παγκόσμιο πρότυπο ειρήνης, φεμινισμού και ευημερίας».

Στην ομιλία του, ο Σάντσεθ έκανε απολογισμό των οικονομικών και κοινωνικών επιτευγμάτων της κυβέρνησής του, όπως η πρόοδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα κοινωνικά δικαιώματα και στη μείωση των ανισοτήτων.

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Υπενθύμισε ότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσει πρωτοφανείς κρίσεις, όπως πολέμους και γεωπολιτικές αναταράξεις, και ότι «αντιμετώπισε τυράννους, τεχνοολιγάρχες και γενοκτόνους».

Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι χρειάστηκε να αντιμετωπίσει «τη χειρότερη δυνατή αντιπολίτευση», αναφερόμενος στο PP και το Vox, τα οποία, όπως είπε, έφτασαν ακόμη και να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα της κυβέρνησής του.

Θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί το διάταγμα για την προκήρυξη των εκλογών και τη διάλυση των δύο σωμάτων του Κοινοβουλίου. Το διάταγμα θα δημοσιευθεί την Τρίτη στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους (BOE) και, μετά την παρέλευση των 54 ημερών που προβλέπει ο νόμος, οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

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Στο επίκεντρο η στεγαστική κρίση

Αφορμή των εξελίξεων στάθηκε η ήττα της κυβέρνησης στο Κογκρέσο την περασμένη Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν τα δύο νομοθετικά διατάγματα που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση ως απάντηση στις μεγάλες κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την έξωση της 87χρονης ΜαριΚάρμεν Αμπασκάλ - η οποία τελικά επέστρεψε στο σπίτι της.

Οι βουλευτές του Junts καταψήφισαν τα διατάγματα, προσθέτοντας τις ψήφους τους σε εκείνες του PP και του Vox, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε διαπραγματευτεί με τους Καταλανούς αυτονομιστές μέρος του περιεχομένου των δύο νομοθετικών πράξεων.

Το πολιτικό αδιέξοδο προκάλεσε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, στις οποίες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου χιλιάδες πολίτες, ζητώντας λύσεις για τη στεγαστική κρίση.

Τόσο στο PSOE όσο και στην κυβέρνηση, μολονότι υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για το ποια ήταν η καλύτερη επιλογή, επικράτησε η άποψη ότι είχε έρθει η ώρα των εκλογών. Θεωρήθηκε ότι οι κινητοποιήσεις στους δρόμους, οι οποίες ενισχύθηκαν από την απόρριψη των κυβερνητικών προτάσεων από τα δεξιά κόμματα, δημιουργούσαν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για τους Σοσιαλιστές.

Τι περιελάμβανε το πακέτο μέτρων που καταψηφίστηκε

Η ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κογκρέσου την Παρασκευή ολοκληρώθηκε με 172 ψήφους υπέρ, 178 κατά και καμία αποχή. Μετά την κοινοβουλευτική απόρριψη, οι διατάξεις που περιλαμβάνονται και στα δύο διατάγματα, οι οποίες προέκυψαν από τις διαμαρτυρίες που πυροδότησε η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα πάψουν να ισχύουν και επανέρχεται το προηγούμενο νομικό πλαίσιο.

Το πρώτο διάταγμα, το οποίο έχει ήδη αποσυρθεί, ήταν το πιο ολοκληρωμένο. Ενίσχυε την προστασία από τις εξώσεις για ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς εναλλακτική στέγαση, όριζε αυστηρότερα ρυθμιζόμενες ενοικιάσεις τύπου AirBnb, περιόριζε ορισμένες κερδοσκοπικές αγορές ακινήτων, εισήγαγε όρια στις αυξήσεις ενοικίων, φορολογικά κίνητρα για ιδιοκτήτες ακινήτων που προσφέρουν προσιτά ενοίκια, επιδοτήσεις για ορισμένους ενοικιαστές, χρηματοδότηση 0% για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πρώτη κατοικία, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 4% για επιδοτούμενες κατοικίες και μέτρα για την επέκταση και προστασία του δημόσιου αποθέματος κατοικιών.

Το δεύτερο διάταγμα αφορούσε σχεδόν αποκλειστικά στην παροχή μεγαλύτερης σταθερότητας στις τυπικές συμβάσεις ενοικίασης κατοικιών. Το κύριο μέτρο ήταν ότι, μόλις λήξει η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια της σύμβασης –δηλαδή 5 χρόνια εάν ο ιδιοκτήτης είναι ιδιώτης και 7 εάν το ακίνητο ανήκει σε εταιρεία–, η μίσθωση θα μπορούσε να παραταθεί αυτόματα και διαδοχικά, αντί να χρειάζεται απαραίτητα ο ενοικιαστής να υπογράψει νέο συμβόλαιο.

Το PP χαιρετίζει την προκήρυξη των εκλογών: «Επιτέλους»

Το Λαϊκό Κόμμα (PP) αντέδρασε με ένα λιτό... «Επιτέλους».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κόμμα συνόδευσε το μήνυμα με προωθητικό βίντεο, στο οποίο ακούγεται η «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν.

{https://x.com/ppopular/status/2107005359625839002}

Κυβέρνηση συνασπισμού PP - Vox;

Έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία ο Σάντσεθ έχει αποδυναμωθεί από σκάνδαλα διαφθοράς στα οποία εμπλέκονται πολλά πρόσωπα του στενού του περιβάλλοντος, μεταξύ των οποίων η σύζυγός του και ο αδελφός της, όπως και σημαντικά στελέχη των Σοσιαλιστών.

Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν το αντιπολιτευόμενο, συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) να προηγείται των Σοσιαλιστών.

Παράλληλα οι αναλυτές θεωρούν ότι το πιθανότερο αποτέλεσμα των εκλογών θα ήταν μια κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ του PP και του ακροδεξιού κόμματος Vox. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά που ακροδεξιό κόμμα συμμετέχει στην κεντρική κυβέρνηση της Ισπανίας μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα έπειτα από τον θάνατο του δικτάτορα Φρανθίσκο Φράνκο.

Ωστόσο ο Σάντσεθ έχει αποδείξει επανειλημμένα την ικανότητά του να εκπλήσσει. Παρά το γεγονός ότι ποτέ το κόμμα του δεν συγκέντρωσε αρκετές ψήφους για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας, ο Σάντσεθ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σειρά εύθραυστων κυβερνητικών συνασπισμών, στους οποίους έχουν συμμετάσχει κόμματα από την άκρα αριστερά ως τους δεξιούς αυτονομιστές, και να παραμείνει στην εξουσία για τρεις συνεχείς θητείες, επί 8 χρόνια συνολικά.