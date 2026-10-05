Το διάγγελμα έρχεται ύστερα τις πολυάριθμες επαφές που είχε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με μέλη της κυβέρνησής του και ηγετικά στελέχη των Σοσιαλιστών.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, πρόκειται να απευθύνει διάγγελμα σήμερα στις 09:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε το γραφείο του, μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και εν μέσω εικασιών για προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Σύμφωνα με την El Pais, ο Σάντσεθ ακύρωσε το υπόλοιπο πρόγραμμά του για σήμερα.

Το διάγγελμα έρχεται ύστερα τις πολυάριθμες επαφές που είχε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με μέλη της κυβέρνησής του και ηγετικά στελέχη των Σοσιαλιστών, προκειμένου να αποφασίσουν την πορεία της κυβερνητικής θητείας.

Αφορμή στάθηκε η ήττα της κυβέρνησης στο Κογκρέσο την περασμένη Παρασκευή, όταν απορρίφθηκαν τα δύο νομοθετικά διατάγματα που είχε καταρτίσει η κυβέρνηση ως απάντηση στις μεγάλες κινητοποιήσεις που ακολούθησαν την έξωση της 87χρονης ΜαριΚάρμεν Αμπασκάλ - η οποία τελικά επέστρεψε στο σπίτι της.

Οι βουλευτές του Junts καταψήφισαν τα διατάγματα, προσθέτοντας τις ψήφους τους σε εκείνες του PP και του Vox, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε διαπραγματευτεί με τους Καταλανούς αυτονομιστές μέρος του περιεχομένου των δύο νομοθετικών πράξεων.

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Στις τάξεις των Σοσιαλιστών επικρατεί η άποψη ότι ο Σάντσεθ πρέπει να διαλύσει άμεσα τα δύο σώματα του Κοινοβουλίου και να προκηρύξει εκλογές το συντομότερο δυνατό.

Εκλογές στις 29 Νοεμβρίου;

Εάν το κάνει ήδη ήμερα, Δευτέρα, το σχετικό διάταγμα θα μπορούσε να δημοσιευθεί την επόμενη ημέρα στην Επίσημη Εφημερίδα του Κράτους και θα άρχιζε να μετρά η προθεσμία των 54 ημερών που προβλέπει ο νόμος για τη διεξαγωγή των εκλογών, οι οποίες θα πραγματοποιούνταν στις 29 Νοεμβρίου.