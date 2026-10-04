Η απόρριψη των κυβερνητικών μέτρων έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το μέλλον της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το Σάββατο τους δρόμους της Μαδρίτης και δεκάδων ακόμη πόλεων της Ισπανίας, απαιτώντας άμεσα μέτρα για τη στεγαστική κρίση που έχει μετατραπεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της χώρας.

Στην ισπανική πρωτεύουσα, οι επίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 70.000 διαδηλωτές, ενώ η Ένωση Ενοικιαστών ανεβάζει τον αριθμό στις 500.000. Κινητοποιήσεις οργανώθηκαν σε περίπου 50 πόλεις, μία ημέρα μετά την απόρριψη από το Κοινοβούλιο δύο κυβερνητικών διαταγμάτων για την προστασία των ενοικιαστών.

Από την έξωση της 87χρονης στις μαζικές διαδηλώσεις

Το κύμα οργής πυροδοτήθηκε από την έξωση της 87χρονης Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι στη Μαδρίτη όπου ζούσε για περισσότερα από 70 χρόνια.

Η ηλικιωμένη, η οποία χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, βρέθηκε αντιμέτωπη με αύξηση του ενοικίου που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, έφθανε το 230%, μετά την αγορά του διαμερίσματός της από επενδυτικό fund.

Η περίπτωσή της εξελίχθηκε σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης. Έπειτα από τις αντιδράσεις, συμφωνήθηκε τελικά η επιστροφή της στο σπίτι με νέο οκταετές συμβόλαιο και ενοίκιο αντίστοιχο με αυτό που κατέβαλλε προηγουμένως.

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Οι κινητοποιήσεις, ωστόσο, δεν σταμάτησαν. Διαδηλωτές έχουν κατασκηνώσει στην Πουέρτα ντελ Σολ, ενώ η Ένωση Ενοικιαστών προαναγγέλλει γενική απεργία, έπειτα από συνεννόηση με τα εργατικά συνδικάτα.

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Απορρίφθηκαν τα μέτρα της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ κατέθεσε την Παρασκευή δύο διατάγματα με σειρά παρεμβάσεων για την αγορά κατοικίας.

Μεταξύ άλλων, προβλεπόταν αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών έως το 2030, διετής παράταση συμβολαίων μίσθωσης, αυστηρότεροι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και αυτόματη ανανέωση συμβολαίων.

Οι προτάσεις δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Καταψηφίστηκαν από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το Vox και το καταλανικό Junts.

Το PP υποστηρίζει ότι η λύση βρίσκεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και όχι στην περαιτέρω ρύθμιση της αγοράς. «Η στέγαση δεν γίνεται πιο προσιτή μέσω διαταγμάτων, αλλά χτίζοντας περισσότερα σπίτια», δήλωσε ο βουλευτής του κόμματος Χουάν Μπράβο.

Ενοίκιο 1.000 ευρώ για ένα δυάρι στη Μαδρίτη

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται στις μαρτυρίες των ίδιων των ενοικιαστών. Ο 26χρονος βιβλιοθηκάριος Μάρκος Σάινθ ανέφερε ότι παλαιότερα νοίκιαζε μαζί με φίλους διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων με 900 ευρώ, ενώ σήμερα ένα μικρότερο σπίτι μπορεί να κοστίζει περίπου 1.000 ευρώ τον μήνα.

«Θα διαμαρτύρομαι μέχρι κάποιος να τολμήσει να ρυθμίσει την κατάσταση, διαφορετικά θα αναγκαστούμε όλοι να φύγουμε από τη Μαδρίτη», είπε.

Άλλος διαδηλωτής, ο 31χρονος Χαβιέρ, ανέφερε ότι δαπανά το μισό εισόδημά του για ένα μικρό δωμάτιο, υπογραμμίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ένα θεμελιώδες αίτημα: αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή κατοικία.

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Επεισόδια στη Βαλένθια

Οι περισσότερες συγκεντρώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ωστόσο στη Βαλένθια σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, ενώ ομάδα διαδηλωτών κατάφερε να εισέλθει στην Πόλη των Τεχνών και των Επιστημών.

Ένταση καταγράφηκε αργότερα και στη Μαδρίτη, όταν ομάδα ακροδεξιών επιχείρησε να προσεγγίσει τους συγκεντρωμένους στην Πουέρτα ντελ Σολ. Η αστυνομία ανακοίνωσε τρεις συλλήψεις.

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Πηγή Guardian και BBC