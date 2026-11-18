Ο Ιγκλέσιας έχει αρνηθεί τις κατηγορίες εναντίον του.

Ισπανικό δικαστήριο «άνοιξε» έρευνα έρευνα κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας μετά τις καταγγελίες δύο γυναικών, πρώην εργαζομένων του που το κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Η ανακοίνωση για την έρευνα αποτελεί ανατροπή καθώς η πρώτη καταγγελία είχε μπει στο συρτάρι καθώς η Ισπανία δεν είχε δικαιοδοσία για εγκλήματα που φέρεται να έγιναν στις Μπαχάμες ή στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι δύο γυναίκες, μία οικιακή βοηθός και μία φυσιοθεραπεύτρια κατήγγειλαν πως υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τον διάσημο τραγουδιστή όταν εργαζόταν στα σπίτια του, στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία, το 2021.

Ο 83χρονος Ιγκλέσιας απάντησε πως οι κατηγορίες εναντίον του είναι «απόλυτα λανθασμένες»και επέμεινε πως ποτέ του δεν έχει κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή δείξει έλλειψη σεβασμού σε οποιαδήποτε γυναίκα».

Το δικαστήριο της Μαδρίτης ανέφερε σε δήλωσή του πως θα ερευνήσει τις φερόμενες καταγγελίες εναντίον του για «προσβολή κατά της σεξουαλικής ελευθερίας», αδικήματα που εμπεριέχει εύρος εγκλημάτων όπως η σεξουαλική επίθεση, η υποτιμητική συμπεριφορά και η σωματική βλάβη. Ωστόσο, διευκρίνισε πως ενδέχεται κάποια από τα εγκλήματα να έχουν παραγραφεί. Το δικαστήριο απέρριψε επιπλέον κατηγορίες για trafficking και προσβολές κατά εργαζομένων.

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Νέα αποδεικτικά στοιχεία

Το δικαστήριο ανέφερε πως μία μαρτυρία από μία καταγγελία έφερε νέα στοιχεία στο φως που αιτιολογούν το άνοιγμα της εγκληματικής έρευνας. Μία φωτογραφία που έδωσε στις αρχές μία εκ των καταγγελλουσών, δείχνει πως «μία μελανιά σε ένα από τα χέρια της, υποδεικνύει την «πιθανότητα βίαιης αρπαγής», αναφέρει η δήλωση.

Η ίδια φωτογραφία απεικονίζει επίσης «δύο σημάδια» σε έναν μηρό «τα οποία ενδέχεται να αντιστοιχούν σε ανθρώπινο δάγκωμα», με την καταγγέλλουσα να ισχυρίζεται ότι αυτά προκλήθηκαν από την «αναγκαστική συμμετοχή της σε πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα».

Το δικαστήριο κάλεσε τις καταγγέλλουσες να εμφανιστούν στο δικαστήριο στις 3 Φεβρουαρίου. Μετά την πρώτη απόσυρση της καταγγελίας τον περασμένο Ιανουάριο οι συνήγοροι των γυναικών επέμειναν πως τα ισπανικά δικαστήρια θα μπορούσαν να ερευνήσουν εγκλήματα που φέρεται να έγιναν στο εξωτερικό «όταν υπάρχει σχετική σύνδεση με την Ισπανία».

«Αν ένας Ισπανός διαπράξει έγκλημα εκτός συνόρων της Ισπανίας, η χώρα μπορεί να επιχειρήσει να ερευνήσει, δεδομένου ότι η ίδια πράξη θεωρείται έγκλημα και στην Ισπανία] ανέφερε σχετική δήλωση.

Μετά την υποβολή της δεύτερης καταγγελίας τον Σεπτέμβριο, η εισαγγελία συνέταξε έκθεση στην οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση θα μπορούσε να εξεταστεί από το Εθνικό Δικαστήριο (Audiencia Nacional), το οποίο ειδικεύεται σε περίπλοκες υποθέσεις και εγκλήματα που διαπράττονται από Ισπανούς στο εξωτερικό.

Με πληροφορίες των Le Monde/ AFP