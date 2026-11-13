Πλήρης παύση της δράσης της νεοναζιστικής οργάνωσης και κλείσιμο των γραφείων της. Πώς δρούσε.

Η ισπανική δικαιοσύνη διέταξε την πλήρη αναστολή της δραστηριότητας της νεοναζιστικής οργάνωσης Núcleo Nacional (NN), το κλείσιμο των γραφείων της στη Μαδρίτη, το Μπούργος και το Βαγιαδολίδ, καθώς και την απενεργοποίηση των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικαστική απόφαση εκδόθηκε μετά τη σύλληψη 14 μελών της οργάνωσης την περασμένη Παρασκευή.

Παράλληλα, στους συλληφθέντες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων η αφαίρεση των διαβατηρίων τους, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να παρουσιάζονται μία φορά την εβδομάδα στο δικαστήριο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

14 συλλήψεις

Κατά την αστυνομική επιχείρηση της περασμένης Παρασκευής συνελήφθησαν 14 μέλη της οργάνωσης: πέντε στη Μαδρίτη, δύο στο Βαγιαδολίδ, τρεις στην Αστούριας και από ένας στη Γουαδαλαχάρα, την Ποντεβέδρα, το Μπούργος και το Αλικάντε. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 12 έρευνες, μεταξύ των οποίων και στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στη Μαδρίτη.

Στους συλληφθέντες αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της σύστασης παράνομης οργάνωσης και της υποκίνησης μίσους σε βάρος διαφόρων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και ανθρώπων με αντίθετες ιδεολογικές πεποιθήσεις.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες υλικού που συνδέεται με την ακραία ρατσιστική ιδεολογία της οργάνωσης, περισσότερα από 20 πυροβόλα όπλα, μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, καθώς και μαχαίρια, taser και πτυσσόμενες ράβδους. Κατασχέθηκαν επίσης ασπίδες, καθώς και πολυάριθμα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ρόπαλα.

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Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση στρατολογούσε και κατηχούσε ιδεολογικά νέους, ακόμη και ανηλίκους, προωθώντας τη ρητορική μίσους, τις διακρίσεις και την υποκίνηση βίας σε βάρος ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Εκπαιδεύονταν στην Ουκρανία για ένοπλη εξέγερση στην Ισπανία

Σύμφωνα με τη δικογραφία της αστυνομικής έρευνας, την οποία έχει στη διάθεσή του το πρακτορείο EFE, μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης ταξίδεψαν τον περασμένο Αύγουστο στην Ουκρανία, προκειμένου να λάβουν παραστρατιωτική εκπαίδευση, να εξοικειωθούν με τη χρήση πολεμικών όπλων και να αναπτύξουν δεσμούς με άλλες οργανώσεις. Στόχος, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η προετοιμασία «ένοπλης εξέγερσης» στην Ισπανία.

Η αστυνομική έρευνα αναφέρει ότι η ομάδα των νεοναζί ήρθε σε επαφή με τη 12η Ταξιαρχία Αζόφ. Παράλληλα, σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέλη της οργάνωσης που ταξίδεψαν στην Ουκρανία εμφανίζονται να φορούν στρατιωτικό εξοπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ συμμετέχουν σε ασκήσεις σκοποβολής με αυτόματα όπλα τύπου AK-47

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, στόχος του ταξιδιού ήταν να μεταφέρουν στην Ισπανία την παραστρατιωτική εκπαίδευση που έλαβαν στην Ουκρανία και να εκπαιδεύσουν με τη σειρά τους τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

«Χωρίς εκπαίδευση, καμία εξέγερση δεν πρόκειται να πετύχει», αναφέρει μήνυμα του Ιβάν Ρίκο Ολιβάρες, γνωστός με το προσωνύμιο «El Rana» («Ο Βάτραχος»), ενός από τα πλέον προβεβλημένα στελέχη της ηγετικής ομάδας της οργάνωσης.

60 μέλη και πανεθνικό δίκτυο

Σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, η Núcleo Nacional αριθμεί περίπου 60 μέλη σε όλη την Ισπανία και λειτουργεί βάσει αυστηρής ιεραρχικής δομής, στην κορυφή της οποίας βρίσκεται το ανώτατο διοικητικό όργανο της οργάνωσης, με την ονομασία «La Cúpula» («Η Ηγεσία»).

Το κεντρικό αυτό διοικητικό όργανο αποτελείται από επτά πρόσωπα: τον Ιβάν Ρίκο Ολιβάρες (El Rana), πρόεδρο και ανώτατο υπεύθυνο της οργάνωσης, τον Αλμπέρτο Γκονσάλο δε Χουάν (Pugilato), τον Νταβίντ Ρίκο Ολιβάρες, τον Ενρίκε Λέμους Σάντσες, τον Χεσούς Αντόνιο Ρουίς, τον Χοακίν Γιέμπρα-Πιμεντέλ Άλβαρες και τον Κάρλος Χοσέ Κολόμα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η οργάνωση διαθέτει επτά επιμέρους τομείς δραστηριότητας, μεταξύ των οποίων και τον τομέα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της προπαγάνδας. Στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποιείται η Ισαμπέλ Περάλτα, ένα από τα πλέον γνωστά στελέχη της οργάνωσης, η οποία συνελήφθη επίσης την περασμένη Παρασκευή.

Σε πανεθνικό επίπεδο, η Núcleo Nacional έχει αναπτύξει δίκτυο επτά οργανωμένων τοπικών παραρτημάτων, με παρουσία στη Μαδρίτη και τη Γουαδαλαχάρα, το Βαγιαδολίδ, τη Βαρκελώνη, την Αστούριας, το Μπούργος, τη Βαλένθια και τη Μούρθια. Παράλληλα, διατηρεί άλλους 13 ενεργούς πυρήνες, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία οργανωτικής συγκρότησης σε διάφορες περιοχές της Ισπανίας.

Με πληροφορίες από EFE