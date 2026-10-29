Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 και μετά, χωρίς να καταλαμβάνει περιπτώσεις προηγούμενων ετών.

Αυστηρότερους κανόνες για τη διατήρηση των φορολογικών κινήτρων που χορηγούνται σε εργαζομένους και επαγγελματίες οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως όσους εγκαταλείπουν τη χώρα πριν συμπληρώσουν δύο χρόνια παραμονής, αλλά και εκείνους που χάνουν τη δουλειά τους ή αποφασίζουν να επιστρέψουν στο εξωτερικό.

Ειδικότερα, με το άρθρο 302 του πολυνομοσχεδίου τροποποιείται το άρθρο 5Γ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% των αποδοχών από μισθωτή εργασία ή ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, για διάστημα έως επτά ετών. Το καθεστώς απευθύνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε φορολογουμένους που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από το εξωτερικό στην Ελλάδα, με στόχο την προσέλκυση εργαζομένων, επιστημόνων και επαγγελματιών.

Ωστόσο, η νέα διάταξη ξεκαθαρίζει ότι όσοι δεν τηρήσουν τη δέσμευση για παραμονή τουλάχιστον δύο ετών στη χώρα χάνουν το φορολογικό προνόμιο αναδρομικά, από το πρώτο έτος υπαγωγής τους στο ειδικό καθεστώς. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026 και μετά, χωρίς να καταλαμβάνει περιπτώσεις προηγούμενων ετών.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που επιστρέφει από τη Γερμανία το 2026 και προσλαμβάνεται σε ελληνική επιχείρηση με ετήσιες αποδοχές 60.000 ευρώ μπορεί, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, να φορολογείται μόνο για τις 30.000 ευρώ. Εάν όμως εγκαταλείψει την Ελλάδα πριν συμπληρώσει την απαιτούμενη διετία, θα χάσει την απαλλαγή και για το πρώτο έτος, με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για όσους διακόπτουν την εργασιακή τους σχέση. Εάν ένας εργαζόμενος χάσει τη δουλειά του αλλά εξακολουθήσει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, η υπαγωγή του στο ευνοϊκό καθεστώς παύει από την ημερομηνία λήξης της εργασιακής σχέσης. Αντίθετα, εάν η διακοπή της εργασίας συνοδεύεται από μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό, η υπαγωγή παύει από το φορολογικό έτος της μεταφοράς.

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Οι συγκεκριμένες διευκρινίσεις εφαρμόζονται από το 2021, καθώς, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, δεν θεσπίζουν νέα φορολογική υποχρέωση, αλλά αποσαφηνίζουν το υφιστάμενο πλαίσιο.