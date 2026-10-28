Στην παρουσίαση της αυτοβιογραφίας της.

Στο Μέγαρο Μουσικής, στις 10 Δεκεμβρίου, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου της Ντόρας Μπακογιάννη, με βάση τον προγραμματισμό που οριστικοποιείται και δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, έχουν κληθεί να μιλήσουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Μεγάλο μέρος της αυτοβιογραφίας της πρώην υπουργού Εξωτερικών αναφέρεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής (ελληνοτουρκικά, ελληνοαμερικανικές σχέσεις, μακεδονικό). Η ίδια άλλωστε, μαζί με τον τότε πρωθυπουργό τον Κ. Καραμανλή, είχε χειριστεί το ζήτημα του βέτο στην ένταξη της τότε ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής στο Βουκουρέστι. Και επομένως η παρουσίασή του βιβλίου θα έχει έντονο διπλωματικό, πέρα από το πολιτικό, ενδιαφέρον.

Η συνάντηση Κ. Μητσοτάκη - Κ. Καραμανλή, με πρόσκληση της ιστορικής αντιπάλου του Αντ. Σαμαρά, θα είναι από μόνη της πολιτικό γεγονός μέσα στο γεγονός της παρουσίασης του βιβλίου.

Α.