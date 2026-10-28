Αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ο Γεωργιάδης.

Δύο διαφορετικά πολιτικά μηνύματα εκπέμπονται από την πλευρά της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας 40άρια, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας περιγράφοντας την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο για τη σταθερότητα.

Αντίθετα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι το μοναδικό κόμμα με το οποίο θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί ο υπουργός Υγείας να εξέφρασε και ο ίδιος τη βεβαιότητα ότι η ΝΔ θα πετύχει την αυτοδυναμία, ωστόσο η αναφορά του σε συγκεκριμένο κυβερνητικό εταίρο δημιούργησε σύγχυση στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος, με στελέχη να αναρωτιούνται ποια είναι η «γραμμή».

Πολύ πρόσφατα, άλλωστε, ο Κ. Μητσοτάκης είχε θέσει ως όριο κάτω από το οποίο θα εγκαταλείψει την ηγεσία το 25%, ένα ποσοστό που το χωρίζει άβυσσος από τα 40άρια για τα οποία μίλησε χθες. Επομένως, το μπέρδεμα είναι γενικότερο και εγκάρσιο...

Α.