Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη κορυφώνονται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο του «Όχι». Η στρατιωτική παρέλαση θα πραγματοποιηθεί στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και εκπροσώπων της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατιωτικά οχήματα και οπλικά συστήματα, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι προγραμματισμένες διελεύσεις αεροσκαφών και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πού θα μεταδοθεί ζωντανά η στρατιωτική παρέλαση

Η ΕΡΤ3 θα μεταδώσει απευθείας τη στρατιωτική παρέλαση από τις 11:00, ενώ όσοι επιθυμούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, από υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Η φετινή τηλεοπτική κάλυψη θα πραγματοποιηθεί με 24 κάμερες διαφορετικών τύπων, δύο γερανούς και τρία drones, προκειμένου να μεταφερθεί στους τηλεθεατές κάθε στιγμή της παρέλασης. Επιπλέον, ειδικές κάμερες θα τοποθετηθούν σε άρματα μάχης, κράνη στρατιωτικών, ελικόπτερα και αεροσκάφη, προσφέροντας εντυπωσιακά πλάνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Την περιγραφή της στρατιωτικής παρέλασης θα πραγματοποιήσει ο δημοσιογράφος Νίκος Λαδιανός.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Θεσσαλονίκη

Πριν από την έναρξη της παρέλασης, στις 10:15, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στις 11:00 θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τη συμμετοχή στρατιωτικών, πολιτικών και μαθητικών τμημάτων.

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Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με αφορμή την 86η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, όταν η Ελλάδα αρνήθηκε το ιταλικό τελεσίγραφο, σηματοδοτώντας την είσοδο της χώρας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.