Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ υποχωρούν κατά 82 σεντς ή 0,7%, στα 114,50 δολάρια το βαρέλι.

Πτώση καταγράφουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, περιορίζοντας τα κέρδη της χθεσινής συνεδρίασης, καθώς οι ελπίδες επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μετρίασαν τις ανησυχίες για διαταραχές στην προσφορά από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ υποχωρούν κατά 82 σεντς ή 0,7%, στα 114,50 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο είναι στα 101,74 δολάρια το βαρέλι.

Την Τετάρτη, το Μπρεντ είχε ενισχυθεί κατά 1,3% και το αμερικανικό αργό κατά 3%.

Ελπίδες για ειρηνευτικές συνομιλίες και υποχώρηση των τιμών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ», που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, επιχείρησε να αναζωογονήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αποστέλλοντας επιστολή στον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ.

Πάντως, ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος πολεμά τους Χούθι της Υεμένης, ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε νωρίς την Πέμπτη βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς την ανατολική περιοχή του βασιλείου. Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν εμφανίζουν σημάδια αποκλιμάκωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Την Τετάρτη, οι Χούθι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο του Άντεν, σύμφωνα με τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης. Η επίθεση σημειώθηκε μία ημέρα αφότου η οργάνωση υποστήριξε ότι έπληξε με πύραυλο το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, κλιμακώνοντας τις επιθέσεις κατά της δεύτερης μεγαλύτερης πετρελαιοπαραγωγού χώρας παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν επιβεβαίωσαν άμεσα το φερόμενο πλήγμα στην εγκατάσταση, η οποία έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 550.000 βαρελιών ημερησίως.

Νέο σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

Στο διπλωματικό μέτωπο, μεσολαβητές από το Κατάρ παρουσίασαν στο Ιράν νέο σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με αξιωματούχο που έχει ενημερωθεί για τις διαπραγματεύσεις. Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, ωστόσο, απέρριψε το περιεχόμενό του ως απαράδεκτες ιδέες που δεν συνιστούν ουσιαστική πρόταση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να δίνει περιθώριο στη διπλωματία. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο το επταήμερο σχέδιο της χώρας του να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από μία εβδομάδα, εφόσον υιοθετηθεί.

Μείωση στα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ

Παράλληλα, η αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν κατά 1,9 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 23 Οκτωβρίου. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του πρακτορείου Ρόιτερς ανέμεναν αύξηση κατά 15.000 βαρέλια.

Αντίθετα, τα αποθέματα βενζίνης αυξήθηκαν κατά 3,9 εκατ. βαρέλια, έναντι εκτιμήσεων για μείωση κατά 900.000 βαρέλια.