Πολίτης καταγγέλλει ότι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τ. Νικολαϊδης του «έκλεψε το σπίτι».

Κάτω από μια ανάρτηση τοπικού μέσου ενημέρωσης για την επίσκεψη που θα πραγματοποιούσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη Δράμα, έγινε ένα σχόλιο από τον κ. Σάκη Σάκη (οδηγό φορτηγού όπως φαίνεται στο προφίλ του στο Facebook) που καλούσε τον Ν. Ανδρουλάκη «να μαζέψει τον βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ» γιατί του «έκλεψε το σπίτι με ανήθικο τρόπο».

Η στήλη ρώτησε και έμαθε ότι πρόκειται για υπόθεση πλειστηριασμού σπιτιού για την οποία ζητήθηκε και έγινε άρση της ασυλίας του βουλευτή Δράμας του ΠΑΣΟΚ Τάσου Νικολαϊδη στις αρχές του καλοκαιριού.

Οταν εκδικαστεί η υπόθεση θα φανεί τι ακριβώς συνέβη. Στο μεταξύ, όπως σχολιάζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε ιδιωτικές συζητήσεις, καλό θα ήταν ο Τ. Νικολαϊδης να δώσει δημόσια απάντηση στην καταγγελία γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα της προστασίας των οφειλετών από τα funds και φαίνεται τουλάχιστον παράδοξο να εγκαλούνται βουλευτές του για τέτοιες υποθέσεις.

Α.