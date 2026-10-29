Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν η Μάγδα Τσαγγάνη έπεσε στην Αίγινα και υπέστη κάταγμα στο ισχίο.

Στη δύσκολη περιπέτεια υγείας που περνά η Μάγδα Τσαγγάνη αναφέρθηκε ο φίλος και συνάδελφός της, Πάντης Κούσης, αποκαλύπτοντας πως η ηθοποιός παρέμεινε σε κώμα για περίπου 4,5 μήνες.

Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη μεταφοράς της σε κέντρο αποκατάστασης, προκειμένου να συνεχίσει εκεί τη φροντίδα της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», ο Πάντης Κούσης περιέγραψε όσα συνέβησαν τους τελευταίους μήνες, όταν ένα ατύχημα στην Αίγινα στάθηκε η αφορμή για μια σοβαρή περιπέτεια υγείας για την ηθοποιό.

Το ατύχημα στην Αίγινα και οι επιπλοκές μετά το χειρουργείο

Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου πέντε μήνες, όταν η Μάγδα Τσαγγάνη έπεσε στην Αίγινα και υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το χειρουργείο επέστρεψε στο σπίτι της, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε επιπλοκές λίγες ημέρες αργότερα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χρειαστεί εκ νέου νοσηλεία, με την περιπέτειά της να αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη.

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Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πάντης Κούσης, η Μάγδα Τσαγγάνη παρέμεινε σε κώμα για περίπου τέσσερις μήνες και δύο εβδομάδες.

Ανάγκη μεταφοράς σε κέντρο αποκατάστασης

Ο φίλος και συνάδελφος της ηθοποιού ανέφερε ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΝΙΜΤΣ, επισημαίνοντας πως το επόμενο βήμα είναι η μεταφορά της σε κέντρο αποκατάστασης.

Στην προσπάθεια να βρεθεί λύση για τη συνέχιση της φροντίδας της έχει κινητοποιηθεί και η Άννα Φόνσου, η οποία, σύμφωνα με τον Πάντη Κούση, προσπαθεί να μεσολαβήσει ώστε η ηθοποιός να μεταφερθεί στο Άσυλο Ανιάτων.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική για τη συνέχεια της φροντίδας της Μάγδας Τσαγγάνη, έπειτα από τους δύσκολους μήνες που έχει περάσει, με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός της να αναζητούν την κατάλληλη δομή για την αποκατάστασή της.

Όπως είπε ο ίδιος: «Η κυρία Τσαγγάνη πριν από 5 μήνες στην Αίγινα ήταν, έπεσε και έσπασε το ισχίο της την πήγαμε επειγόντως στο κρατικό Νίκαιας της έκαναν εγχείρηση κι επέστρεψε στο σπίτι της. Σε 3-4 μέρες μετά παρουσιάστηκαν κάποιες επιπλοκές με το συκώτι με διάφορα τέτοια. Από ότι άκουσα έκαναν λάθος οι γιατροί τα χάπια της πίεσης και την πήγαν στην εντατική, στο ΝΙΜΤΣ. 4,5 μήνες περίπου ήταν σε κώμα. Την ξυπνούσαν για λίγο και την νάρκωναν ξανά. Εμείς της μιλούσαμε, μας άκουγε, αλλά δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Της έκαναν και τραχειοστομία και τώρα άνοιξε τα μάτια, κάνει κάποιες κινήσεις με τα χέρια και χρειάζεται επειγόντως να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Η Άννα Φόνσου βρήκε μία λύση να την πάνε στο Άσυλο Ανιάτων. Είναι πολύ καλύτερα και αν πάει εκεί περιμένω ότι θα γίνει το θαύμα. 4,5 μήνες ήταν σε αυτή την κατάσταση και τώρα ξαναζωντάνεψε. Μιλάει, κινεί τα χέρια της και η ίδια ζητάει τώρα να πάει σε κέντρο αποκατάστασης. Τα έχει 400. Θυμάται, τώρα άρχισε να μιλάει κιόλας, θυμάται τα πάντα».

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